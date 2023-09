La Xunta calcula que la economía gallega acabará el año mejor de lo previsto pese a la ralentización

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, presentando las cuentas del 2023, en octubre del año pasado. Sandra Alonso

El conselleiro de Facenda admitió ayer que la ralentización llegará «tarde o temprano» a la economía gallega, y eso tendrá su impacto en el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Galicia. Sin embargo, Miguel Corgos se mostró convencido de que el año acabará «ligeramente por encima» de lo previsto por la Xunta. En las cuentas para este 2023, el Gobierno gallego había calculado que la economía gallega crecería un 1,7 %, con una tasa de paro del 10 %.

El titular de Facenda explicó que la desaceleración en varios países de Europa, especialmente por la situación en Alemania, «no es extrapolable a la agenda de crecimiento de Galicia». Pero sucede que el gigante centroeuropeo está entre los diez mayores mercados para las exportaciones gallegas, por lo que su frenazo podría impactar de alguna manera en el PIB gallego. El Ejecutivo de Alfonso Rueda no ha presentado aún el techo de gasto ni el cuadro económico para el 2024, donde se podría reflejar esa situación.

Corgos, en todo caso, aseguró que la comunidad «muestra una senda de crecimiento consistente con las previsiones» que presentó el Gobierno autonómico en los presupuestos del presente ejercicio y «que se están confirmando». Esta evolución «se debe sobre todo al crecimiento con vigor del primer semestre de este año». Facenda prevé que los dos últimos trimestres, en cambio, «no sean tan vigorosos como los primeros». «Pero esto no quiere decir que el crecimiento no sea consistente con las previsiones, y no solo prevemos que se cumpla la previsión, sino que incluso pensamos que se va a mejorar la presentada inicialmente en los presupuestos para el 2023», insistió.

«Evidentemente —añadió Corgos—, Galicia tiene una economía fuertemente relacionada con todos los socios europeos y, cuando tienen problemas, tarde o temprano llegará una cierta ralentización del crecimiento» a la comunidad. En todo caso, el conselleiro cree que lo relevante es mantener una «senda consistente [de crecimiento] en el tiempo». Y en ese sentido recordó que Galicia «fue una de las primeras comunidades que superó los niveles de PIB prepandemia, ya a finales del año pasado», y ahora supera esa barrera en 1,2 puntos.