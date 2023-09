La demografía de Galicia se instala en un nacimiento por cada dos fallecidos

Sandra Alonso

El saldo vegetativo de Galicia, el balance que refleja si un territorio crece o no en población por vía natural, se escribe en números rojos desde 1988. Desde entonces no ha dejado de crecer la diferencia entre fallecimientos y nacimientos en la comunidad, y lo sigue haciendo mes a mes a tenor de los datos que hoy ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Hace cinco años que las muertes son en número el doble que el de nacimientos, pero el diferencial no deja de aumentar y al cierre de julio llegaba en Galicia a 2,43 fallecimientos por cada alumbramiento. Cada vez más cerca pues de que se alcance una relación de tres a uno, dado que el número de niños sigue bajando y presenta en los siete primeros meses de este año el contingente más bajo de los últimos ocho años, desde que se comenzó a analizar mes a mes dicha evolución.

De enero a julio nacieron en Galicia 8.080 niños. En total, son 92 menos que en los siete primeros meses del año pasado, pero comparando con el mismo período del 2016, la caída es de nada menos que de 3.024 nacimientos. Entonces había 53 partos al día, ahora 38. La bajada es vertiginosa y nada hace presagiar que haya tocado fondo aún.

La edad más frecuente de las madres en los alumbramientos registrados este año es de entre 35 y 39 años, así es en uno de cada tres casos. Hace tan solo un lustro la mayor concentración de partos se producía entre los 30 y 34 años, lo que da cuenta también del retraso con el que se aborda la maternidad, lo que a su vez incide en un menor número de nacimientos. Claro que hay excepciones, como las que apuntan a que en este año han habido tres nacimientos en Galicia de madres de menos de 15 años y otros 103 de mujeres que contaban entre 15 y 19. Es la cifra más alta de madres menores de edad desde que se empezó a analizar hace seis años, mientras que repunta también el tramo de edad siguiente por debajo de los 20 años.

Las cifras no permiten establecer un efecto directo de la pandemia del covid en la reducción de nacimientos, pero lo cierto es que estos han bajado en Galicia desde el 2019 en un 11,6 %. Han subido ligeramente, en cambio, el número de fallecimientos, que en todo caso encontraron en el 2022 la marca más alta desde la registrada en 1944, con los efectos de la posguerra como principal detonante entonces. En los primeros siete meses del año pasado murieron en Galicia 21.457 personas, 1.805 más que este año. El diferencial en el total del año entre nacimientos y muertes llegó a ser en el 2022 de 20.389, hasta ahora el peor de toda la serie estadística de los últimos 82 años.

La edad más reiterada entre los fallecidos este año se marca ahora en Galicia a partir de los 90 años. Sin embargo, el 11 % de los que perdieron la vida entre enero y julio en la comunidad, no habían alcanzado la edad de jubilación. Destaca el fallecimiento de 33 menores de 4 años, por 21 de los tramos siguientes hasta la mayoría de edad.

Pocas madres extranjeras

Casi una de cada cuatro mujeres que tuvieron hijos en España este año, procedían del extranjero. Así fue en 72.296 de los 337.380 partos registrados. En varias comunidades se supera incluso ese baremo: en Cataluña llega al 31,6%, en Baleares 30,2, Melilla 30,1; La Rioja 28,3 y Aragón al 25,03. Galicia, en cambio se sitúa en el margen inferior de los registros del INE, con tan solo uno de cada diez partos protagonizado por madres extranjeras. Solo Extremadura presenta un índice más bajo, con solo un 7,5 % de los casos.

Marruecos es el principal aportador de la procedencia de las madres extranjeras que han tenido hijos en Galicia en el último año analizado en ese parámetro por el INE (2021). Consignaron el 13 % de los alumbramientos de nacionales de otros países, siguiéndoles en frecuencia las llegadas de Venezuela, Brasil, Colombia y Rumanía, como más de cien alumbramientos en un año.