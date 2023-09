El Parlamento gallego aprueba por cuarta vez reclamar la transferencia de la AP-9 al Estado

Atasco minutos antes de las 9.00 horas a causa de la colisión múltiple en el kilómetro 3 de la AP-9 Marcos Míguez

El Parlamento gallego ha aprobado hoy martes por unanimidad una propuesta de ley del PPdeG para que el Estado transfiera a Galicia de la AP-9. Es la cuarta vez que la Cámara autonómica aprueba una propuesta en esa línea sin que hasta ahora se haya materializado la cesión, y mientras los peajes han subido de forma ininterrumpida, con el coste que ello ha supuesto para la credibilidad de la institución autonómica y de los partidos allí representados.

A pesar del resultado de la votación, el debate fue más un intercambio de reproches entre los tres partidos de O Hórreo (PPdeG, PSdeG y BNG) que una reivindicación al Estado. La búsqueda de argumentos para reprochar al rival que la transferencia no se haya producido se remontó hasta los años 90. «Todos os grupos temos un pasado», resumió el diputado popular José Manuel Balseiro en su último turno de palabra después de que la portavoz del Bloque, Ana Pontón, recordase varios hitos negativos en la historia de la AP-9 y dijese que «a historia non a podemos borrar».

La primera en intervenir fue Pontón quien acusó al PP y al PSOE de formar un «tándem» para discriminar a Galicia. Recordó la ampliación de la concesión que los socialistas Felipe González y Josep Borrel concedieron a Audasa en 1994, ampliándola hasta el 2023; y recordó la siguiente ampliación, aprobada por el Gobierno de José María Aznar (PP) en el año 2000, que alargó el contrato hasta el 2048. Era conselleiro de Política Territorial Alberto Núñez Feijoo, añadió Pontón, quien también reprochó a los populares la privatización de la vía, lo que ahora dificulta su transferencia y la liberación de los peajes, que sí se ha producido en otras vías construidas en la misma época.

La AP-9, denunció la portavoz del Bloque, es una de las autopistas más caras de Galicia, y un «filón» para la concesionaria Itínere, que en el 2022 ingresó 471.000 euros cada día. Por ese motivo, reclamó que se le aplique un rescate y se la libere de peajes como se hizo con las radiales madrileñas con apoyo del PSOE y el PP.

Pontón responsabilizó a ese tándem PSOE-PP de haber impedido durante la anterior legislatura la aprobación en el Congreso de la anterior propuesta del Parlamento gallego para la cesión de la vía. Les reprochó meterla «17 meses no caixón» y luego «enredar» con distintas enmiendas hasta que la norma decayó por la convocatoria de las elecciones generales.

Pontón insistió en que «a estafa» no terminará hasta que «unha presidenta con mans libres» de vía libre al traspaso de la vía sin cargas económicas para Galicia.

La socialista Patricia Otero tiro contra otro «tándem» el del PP y el BNG, a quienes reprochó «pedalear cara atrás». Recordó que ambos partidos evitaron dar su apoyo a los Presupuestos que recogían las vigentes bonificaciones de la AP-9, que estaban recogidas en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con los nacionalistas. «Centraron a xogada e non souberon marcar gol», espetó Otero a los diputados del Bloque, a quienes también recordó que tacharon de «navallada na terra» la construcción de la autopista. La diputada socialista además acusó a los dos partidos de ocultar la carga económica que el mantenimiento de la vía supondría para las arcas gallegas en caso de que se apruebe la transferencia, y aseguró que su partido presentó enmiendas para evitar ese problema. Ese extremo fue negado por Pontón, quien recordó que todas las transferencias de ese tipo se aprueban con recursos para su mantenimiento. Otero aseguró además que la anterior propuesta de cesión decayó por «cuestións técnicas» y celebró que, aunque no se materializase, al menos con Pedro Sánchez sí se constituyó la comisión para la transferencia, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a bloquear su debate parlamentario, una cuestión que también los nacionalistas recordaron al PP.

Por parte de los populares, Balseiro espetó a los nacionalistas aquella «navallada na terra» y tachó de «sorprendente» su cambio de criterio con la infraestructura. El diputado por Lugo reprochó al BNG haberse «deixado engañar» en la pasada legislatura. Recordó «o pacto de Ana e Adriana», el alcanzado entre los nacionalistas y socialistas con participación de Adriana Lastra, entonces vicesecretaria general del PSOE para la investidura de Sánchez. El acuerdo no solo se tradujo en unas rebajas «insuficentes», sino que la mayoría de su articulado no se aplicó. Balseiro recordó que las bonificaciones debían haberse aplicado también a la AP-53 y que se dejaría de aplicar la subida de los peajes de un mínimo del 1 % anual para pagar la ampliación de la autopista, cosa que no ocurrió. Ese encarecimiento, recordó el popular, fue aprobado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pese al informe negativo del Consello Consultivo. Balseiro se preguntó si el Bloque repetirá en esta legislatura prefiriendo a Sánchez «antes que a Galicia» y les preguntó si van a volver a darle su apoyo «a cambio de nada» porque «da igual o que firmen, nada se cumpriu».

Pese a los reproches cruzados, los tres partidos casi coincidieron en el diagnóstico de la situación. La AP-9 es una de las autopistas más caras de España, lo que constituye un «agravio inaceptable» y limita el potencial competidor de las empresas gallegas, además de suponer una importante carga para los cerca de 22.000 trabajadores que la utilizan cada día.

Tras el debate, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, subrayó que el objetivo es «non perder un só minuto» para lograr la transferencia durante esta legislatura en cuanto se forme un nuevo Gobierno en el Estado. Vázquez denunció el «bloqueo» del Partido Socialista a esa cesión durante la pasada legislatura, y se mostró segura de que la transferencia supondrá una mejor gestión de la vía. «A Xunta está preparada para asumir a titularidade da AP-9», subrayó.