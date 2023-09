El BNG reitera su no a negociar la investidura de Feijoo

NÉSTOR REGO. BNG. Nacido en 1962, es licenciado en Geografía e Historia y profesor

El diputado del BNG Néstor Rego reiteró esta mañana que su partido no se sentará con el PP a negociar la posible investidura de Alberto Núñez Feijoo como presidente del Gobierno. «Non se dan as circunstancias», señaló Rego, quien señaló que la posible reunión con los populares solo persigue un interés «partidista», la pretensión de «escenificar» que el PP ganó las elecciones aunque no tenga «apoios suficientes» para gobernar.

Rego rechazó los argumentos acerca de que Feijoo es gallego porque Mariano Rajoy, que también nació en la comunidad, ya tiene entre sus «méritos» haber reducido el presupuesto con Galicia. También puso sobre la mesa el rechazo de los populares al uso de las lenguas cooficiales, entre ellas el gallego, en el Congreso. El parlamentario del Bloque también hizo referencia al legado de Feijoo en Galicia, que consideró «profundamente negativo» por los «recortes durísimos», la pérdida de empleos en la industria o la emigración de 300.000 jóvenes, entre otros problemas. Su respuesta fue similar a la expresada por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una reciente entrevista con La Voz, en la que consideró que «Sería un paradoxo apoiar o PP de Feijoo. Ter os pés na terra é importante, e, como coñecemos ben a Feijoo, non o podemos apoiar, porque xa sabemos que deixou unha Galiza en peores condiciones que a que atopou, máis endebedada e con menos servizos públicos. E, aínda por riba, cun acordo coa extrema dereita machista, racista e antigalega, e algo se lle está pegando ao PP. Sorprende que, cando se pode avanzar para que o galego se use noutras Administracións, o PP estea en contra. Tan galegos son e moléstalles que se fale galego. Galicia, Galicia, Galicia era só un slogan electoral».

El diputado añadió que seguirán los contactos con el PSOE para que, una vez se confirme la «crónica dunha investidura fracasada», se conforme un gobierno presidido por los socialistas. Rego insistió en que ese Ejecutivo deberá asumir los compromisos con Galicia para lograr su voto, y rechazó hacer públicos detalles de las conversaciones hasta que se vote la investidura lo Feijoo. Consideró que es lo más «lóxico».

El vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, insistió en la vinculación de Feijoo con Galicia para criticar la decisión del Bloque. «Parece que non quere que un galego poda gobernar en España», dijo Calvo, quien añadió que los nacionalistas vascos y catalanes de la misma manera. El vicepresidente advirtió que la decisión del BNG supondrá que Galicia vuelva a estar sometida a un «abandono total» por parte del Gobierno. Además, criticó que el Bloque fue «o único partido nacionalista que non sacou nada do goberno de Sánchez», por lo que aseguró que aseguró no entender su postura: «É triste que antepoñan posturas nacionalistas aos intereses de Galicia».