Rueda continúa sin poner fecha a las autonómicas y dice que se centra en gobernar

Alfonso Rueda, en su despacho de la Xunta de Galicia VÍTOR MEJUTO

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, continúa sin poner fecha para las próximas elecciones autonómicas. Lo que se limitó a puntualizar es que «neste momento non tocan» y aseguró que una posible repetición electoral a nivel nacional no le «condicionaría» a la hora de convocar comicios. En caso de que se produzca un adelanto electoral y haciéndolos coincidir, estos serían en enero.

Eso es lo que avanzó Rueda en una entrevista concedida ayer a la Ser, donde reiteró que «neste momento non tocan» las elecciones y «o que toca é gobernar» porque «cando case ninguén pensa que é importante (gobernar), para min o é».

En este sentido, añadió que lo que había dicho cuando le preguntaron sobre el asunto «é que non as vía no horizonte», tras lo que defendió «a illa de estabilidade e certezas» que representa Galicia en cuanto a gobernanza. «E quero seguir así. A día de hoxe non vai haber eleccións», aseveró.

Preguntado por una convocatoria en el mes de junio, coincidiendo con las elecciones vascas, reconoció que sería «a data límite» porque «máis alá parece complicado», dado que ya en el 2020 se retrasaron por la pandemia.

Sobre el supuesto de una convocatoria que coincida con unas elecciones generales en el caso de tener que repetirse estas tras fracasar las sesiones de investidura, que serían en enero, el titular de la Xunta indicó que su pretensión es «seguir gobernando e dar estabilidade aos galegos» y que lo que pase a nivel nacional «non depende do que ocorra en Galicia».