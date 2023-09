El BNG irá a la Diada y «reforza lazos co soberanismo catalán na defensa do seu dereito a decidir»

Delegados de distintos países en la manifestación de la Diada del 2019. EUROPA PRESS

El BNG participará en los actos de la Diada Nacional de Catalunya organizados por ERC y «reforza lazos co soberanismo catalán na defensa do seu dereito a decidir» ha anunciado hoy la formación nacionalista que lidera Ana Pontón. La delegación del Bloque estará formada por la eurodiputada Ana Miranda y el presidente da Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela, como «responsables da área de Internacional da Executiva Nacional do BNG», serán «os encargados de trasladar o apoio do BNG á forza soberanista catalá».

Los actos comenzarán mañana con la conferencia «Liberando o noso potencial: o noso dereito á independencia». El lunes, Cela y Miranda estarán en la ofrenda floral a Rafael Casanova y después participarán en el encuentro de las distintas organizaciones que viajan a Barcelona para participar en los actos que organiza ERC.

Los nacionalistas gallegos también mantendrán un encuentro con la agrupación local del Bloque de Catalunya, que «mantén un forte compromiso coa loita desenvolvida polo movemento soberanista e as reivindicacións das nacións sen Estado».

Miranda estará además en una redonda que analizará la Declaración Universal de los Derechos Colectivos de los Pueblos. Contará con la participación del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entre otras personalidades, y estará compuestas por Marta Rovira, secretaria general de ERC; Igor Zulaika, responsable de relaciones internacionales de EH Bildu; François Alfonsi, eurodiputado de Femu en Córcega; Declan Keaney, coordinador nacional del Sinn Fein; Hervør Páldosttir, diputada de Tjodveldi en el Parlamento de las Islas Feroe, y Yves-François Blanchet, diputado del Bloque Quebecois en el Parlamento canadiense.