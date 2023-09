La UE busca soluciones en Lugo para abordar el declive demográfico

La vicepresidenta de la Comisión Europea para asuntos de Democracia y Demografía, Dubravka Suica, con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Óscar Cela

«Los ojos de Europa están hoy centrados en Lugo porque aquí se va a celebrar una de las reuniones más importantes de la presidencia española de la Unión Europea». De esta forma el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, presentó en la ciudad amurallada la Conferencia de Alto Nivel sobre Envejecimiento que tiene lugar el jueves y el viernes en la capital de la provincia y que cuenta con la participación de la Vicepresidenta de la Comisión Europea para asuntos de Democracia y Demografía, la croata Dubravka Suica.

Los datos hablan por sí solos. En el año 2021, dijo Albares, «el 19 % de la población superaba los 65 años, y los cálculos son que en el 2050 seremos casi el 30 % los europeos que superaremos esa edad». De ahí la necesidad de que la Unión Europea tome cartas en el asunto como en su día hizo con la infancia. El fenómeno del envejecimiento es imparable —algo que se sabe en Galicia desde hace décadas— y el ministro español destacó la necesidad de diseñar y activar políticas garantistas para la tercera edad, planteando, por ejemplo, que «el Fondo Social Europeo cubra también las necesidades de los estados miembros en el ámbito del envejecimiento».

En la cita de Lugo, con participación de políticos, técnicos y colectivos, se expondrán ideas y se sacarán conclusiones sobre las que Europa trabajará para encarar el envejecimiento desde dos perspectivas. Por un lado, analizando el propio fenómeno —la longevidad y la demografía— en la Agenda Europea y priorizando la búsqueda de los años de calidad; y por el otro, abordando la llamada economía plateada (que abarca tanto servicios, como ocio, o formación) y las necesidades asistenciales. «Esta conferencia es importante tanto por la temática como por lo que queremos que sea la presidencia española de la Unión Europea, queremos que sea un proyecto país», subrayó el ministro, que tras la inauguración ponía rumbo a Nueva Deli para asistir a la reunión del G20.

Galicia no es casualidad

La preocupación de España por el fenómeno del envejecimiento fue celebrada por la vicepresidenta de la Comisión, Dubravka Suica, que en su primera intervención en Lugo alabó que «los objetivos de la presidencia española coincidan tanto con los nuestros». La responsable de Democracia y Demografía expuso que no es casualidad que la cita se celebre en Lugo, dados los cambios demográficos hacia los que se encamina Galicia, pero quiso subrayar que el fenómeno del envejecimiento no es solo español.

Sobre las medidas adoptadas desde la Unión, recordó que la puesta en marcha de programas es un proceso muy largo, pero que ya se trabajaba en una serie de herramientas pedidas por los 27. El próximo octubre, en la reunión de líderes europeos, se abordará la cuestión, claramente transversal «al estar relacionada con temas como la competitividad o las migraciones, todo se mezcla en un círculo vicioso».

Como anfitriona, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, pidió el protagonismo de las administraciones locales a la hora de diseñar medidas, al ser los ayuntamientos los que están más sobre el terreno. En el ideario que defiende están medidas como potenciar el envejecimiento activo por medio de actividades y retrasar las necesidades asistenciales, o apostar por retener y captar talento para revertir la despoblación y el envejecimiento que afecta a territorios como el lucense. «Queremos reclamar que se nos escuche porque somos los que estamos sobre el terreno», dijo.

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Tomé, celebró que la conferencia «sitúa á provincia de Lugo como capital do debate e da toma de decisións».

Más allá de la cuestión demográfica, el ministro Albares se pronunció en Lugo sobre la compra de acciones de Telefónica por parte de Arabia Saudí señalando que estaban analizando la cuestión pero que «los españoles pueden estar tranquilos porque vamos a velar por los intereses estratégicos de España y de sus empresas estratégicas».

Avanzó también el ministro que será él mismo el que el día 19 defenderá ante el Consejo de Asuntos Generales de la Unión la propuesta para que el gallego, el catalán y el euskera sean cooficiales en la Unión Europea. «La voluntad del Gobierno es total».

Política Social critica que no se les invitase a hablar de su modelo y dice que «mentres a Xunta fai, o Goberno fala»

A unos cientos de metros de O Vello Cárcere, el centro cultural en el que se celebra la conferencia europea en Lugo, está la residencia de mayores de As Gándaras, que ayer visitó la conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, y en la que reivindicó a Galicia como «un dos mellores lugares do mundo para facerse maior, non só polo noso modelo de vida, a dieta atlántica ou o clima, senón polo noso sistema de coidados».

García defendió la política autonómica como «un sistema de coidados referencia en España e en Europa» con herramientas como las Casas do maior (104), el servicio de Xantar na casa (14.000 semanales), la red pública de centros de Alzhéimer, o la atención mensual a más de 72.000 personas dependientes a través de distintos servicios.

La conselleira desgranó que este año la Xunta ha invertido 600 millones de euros en cuidados a mayores y que el nuevo sistema de la Xunta «vainos poñernos á vangarda europea».

Fabiola García lamentó que el Gobierno no invitase a la Xunta a intervenir durante la conferencia de la Unión Europea recordando que «mentres Galicia fai, o Goberno fala. Fala e participa nun foro ao que non convida ao goberno galego a contar o que estamos facendo. Supoño que porque non queren que airee as súas vergoñas, como que non cumpre o financiamento da Ley de Dependencia, que di que debe financiarase a partes iguais. Tras aprobarse no 2016 polo Goberno de Zapatero, o 70 % asúmeo a Xunta e o 30 % o Goberno central».

Además, aseguró que el Gobierno central quiere «poñer en marcha un modelo de residencias a nivel nacional que implicaría o peche inmediato en Galicia de máis de 8.000 prazas residenciais e a perda de 3.000 postos de traballo».