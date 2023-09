El Parlamento gallego debatirá una proposición del PP contra la amnistía de los independentistas y la autodeterminación de Cataluña

Alberto Pazos, durante una intervención en el Parlamento. PACO RODRÍGUEZ

El portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, anunció hoy martes que su grupo presentará una proposición no de ley en «defensa da Constitución e da independencia do poder xudicial». La propuesta se debatirá en el pleno previsto para los días 12 y 13 de la semana que viene, será el primero del período de sesiones. Pazos explicó que en el arranque de la actual legislatura estatal su partido ha observado «circunstancias preocupantes», que suponen «mercadear cos contidos da Constitución» e iniciativas «sorprendentes» que suponen «transgredir os límites constitucionais». Destacó entre ellas la celebración de referendos sectoriales -en referencia a la posible autodeterminación de Cataluña- cuando compete al «conxunto dos españois», o la de «argallar unha posible amnistía» después del «esperpento dos indultos» con los que se revocaron decisiones judiciales por «interés político». Ahora se trataría, continuó Pazos, de aplicar una medida similar, pero de «maneira más ampla e xeneralizada» ya no dejando el delito sin castigo, sino eliminando el delito como si el «intento de subvertir a orde constitucional non tivera pasado». El portavoz consideró inaceptable esa posibilidad y consideró que el Parlamento autonómico debe pronunciarse al respecto.