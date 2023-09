Apenas una treintena de concellos tendrán socorristas en septiembre, y solo durante una quincena

CESAR TOIMIL

Este verano el tiempo se ha portado bien en Galicia. Y septiembre parece que viene igual de encaminado. Sin embargo, muchos concellos dan por finalizados los servicios de salvamento antes de que termine el mes, lo que puede resultar un peligro para aquellos bañistas que quieren aprovechar estos días de playa que quedan.

Desde la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia ya pidieron en su día que se ampliaran a cuatro los meses de actividad (junio, julio, agosto y septiembre), de forma que la atención pudiera ser la misma en todos los arenales durante todo ese período de tiempo. Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación, lamenta que los concellos no consideren necesario que algunas playas continúen con su oficio por tratarse de «arenales poco concurridos en estas fechas». De ahí, que se manden a los socorristas a sus casas antes de que termine el mes de septiembre, cuando afirman que se dan rescates casi todos los días.

En la Costa da Morte continúan los servicios de salvamento hasta el 15 de septiembre en todas las playas, excepto en las de Zas, Camariñas, Laxe, Muxía. En el caso de Carballo y Malpica alargan su actividad hasta principios de esta semana.

Lugo sobrevive con cinco municipios costeros con socorristas, de los ocho que tiene. Burela y Xove cuenta con socorristas durante la primera quincena del mes; Barreiros le suma dos días a los últimos; mientras que otros arenales de Ribadeo y Foz ponen fin a la temporada el día 7.

Los vigilantes en Pontevedra se suman a la escasez de personal. En Sanxenxo sí aguantan hasta el 15 de septiembre, superando a Bueu que concluye cuatro días antes, a diferencia de Marín, donde terminan hoy. Poio es el único municipio que ofrece salvamento hasta finales del mes.

La zona de Barbanza no llega hasta el día 15. Ribeira y Boiro concluyen su actividad el 10 de septiembre. Al día siguiente dan por concluida la temporada Outes y Carnota, y A Pobra cierra un día después. En Muros ya echaron el cierre al finalizar agosto.

En el caso de A Coruña, los arenales de la ciudad cuentan con el mismo equipo de salvamento hasta la segunda quincena del mes, al igual que la zona de Oleiros y Miño. Mientras que en Arteixo termina dos días después.

Ferrol es la ciudad que más alarga el servicio de socorrismo. Hasta el 24 de septiembre estarán los salvavidas a disposición de los ferrolanos en nueve de sus playas. En Pantín y A Frouxeira, ya en Valdoviño, estarán hasta el 10.

Se espera que para el año que viene se incremente el número de vigilantes y estén más profesionales a disposición de los bañistas. El nuevo decreto aprobado por la Xunta en el que se reducían a 120 las horas del curso de formación para socorristas, no llegó a tiempo para solucionar la falta de candidatos para esta temporada 2023. Hasta ahora el curso de instrucción al salvamento de la Xunta era demasiado largo y costoso, por lo que no llamaba la atención de los jóvenes. Consecuencia por la cual Nuria Rodríguez apunta que no habían perfiles que aceptasen contratos de tan pocos meses.

Por lo que a este año respecta, a partir de las fechas de fin de temporada de cada equipo de salvamento, ya no habrán banderas ni zonas delimitadas para el baño. Lo que significa que hay que extremar la precaución si te quieres dar un baño. La presidenta de la federación de salvamento recomienda conocer la zona en la que te vas a bañar, y tener marcado el 112 si se da algún accidente.