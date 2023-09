La Xunta reserva 11,8 millones para gestionar y mantener toda su red de comunicaciones

Funcionarios en los servicios centrales de San Caetano, en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

La Xunta acaba de abrir el concurso para la gestión y mantenimiento de un elemento clave en la administración: su servicio integral de voz y datos, es decir, su red de comunicaciones, con un presupuesto de casi 6 millones de euros durante dos años (hasta finales del 2025), ampliable hasta los 11,8 millones con las sucesivas prórrogas. Es un servicio que saca a licitación la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), y que incluye la gestión y control de este servicio durante 24 horas los 365 días, y sobre la red ya instalada.

La propia Amtega explica que la empresa adjudicataria tendrá que detectar y corregir cualquier deficiencia en el sistema «antes de que sexa percibida polos propios usuarios», tendrá que «subsanar o antes posible calquera incidencia notificada polos usuarios», evitará que haya parones que impliquen problemas en la Administración, y se coordinará con todos los centros de la Xunta, repartidos por las cuatro provincias. Se trata de miles de equipos de comunicaciones, según el propio pliego del concurso, todos relacionados entre sí. Es uno de los motivos por los que este concurso se hace en un solo lote, y no se parte en varios, para evitar que haya varios adjudicatarios que luego choquen entre sí.

La Amtega justifica la necesidad de externalizar estos procesos en que para todas esas funciones «é imprescindible contar con recursos moi especializados e con dispoñibilidade de 24 horas ao día os 365 días do ano». «Dado que a Amtega non dispón dos recursos persoais necesarios, e tampouco poden ser cumpridamente satisfeitas por outros órganos ou entidades instrumentais do sector público as necesidades que se pretenden cubrir, considerase necesario acudir á contratación externa deste servizo», añade. La intención es que este concurso —uno de los más cuantiosos abiertos por la Xunta— esté resuelto en unos meses. Las firmas interesadas habrán de asegurar que al menos 37 personas se dediquen íntegramente a esta tarea de mantenimiento y gestión de la red y voz y datos. En concreto, habrá un coordinador general, otro responsable solo para dirigir la red de voz, diez operadores de red, otros tantos administradores júnior, y quince sénior. Para todos ellos se pedirá experiencia previa, que en algunos casos tienen que ser de al menos 10 años. Y todos con formación vinculada a las telecomunicaciones.

Además, se advierte de que «a execución do obxecto desta contratación non implica cesión de datos por parte da Administración ao contratista», algo muy sensible y complicado porque la Xunta emplea a alrededor de 100.000 personas.