La Xunta no se cierra a aumentar ayudas para el material escolar pero sí rechaza la gratuidad total

«Para as familias con nenos e nenas en idade escolar a costa de setembro tampouco é pequena e por iso o deber das administracións é axudar a que os gastos sexan un pouco menores». La Xunta de Galicia dedica este año unos 26 millones de euros ayudas para la adquisición de material escolar y libros de texto, y calcula que, teniendo en cuenta todo lo que rodea el inicio del curso escolar (material, comedor, bancos de libros, implantación del ebook) las familias gallegas se ahorrarán unos cien millones de euros gracias a las ayudas autonómicas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado la librería Gallaecia Liber en Santiago, ya inmersa en la campaña de venta de libros escolares, y en la que ha defendido el sistema progresivo de ayudas a las familias y que tanto la comunidad educativa como el sector de las librerías certifican que «funciona».

Por eso, Rueda ha rechazado a preguntas de los periodistas la posibilidad de un modelo de gratuidad total, ya que «non todas as situacións económicas son iguais e hai familias que precisan especial axuda, máis cuantiosa» mientras que otras necesitan una aportación menor para sobrellevar esta cuesta de septiembre.

Las ayudas para la adquisición de libros llegarán este curso a un 40 % más de familias «sen perder a necesidade de ser equitativos» y el presidente de la Xunta no se cierra a la posibilidad de actualizar las ayudas de cara al próximo año ante la subida de precios, aunque lo ha fiado a la elaboración de los próximos presupuestos.

«Estamos en plena elaboración de orzamentos, a ver se temos certezas das cifras que se non teñen que achegar dentro o Goberno para facer os nosos cálculos», ha dicho Alfonso Rueda, que ha remarcado que primero hay que ver con lo que se cuenta para saber cómo se puede distribuir, pero que la Xunta va a priorizar lo más importante, que son «os servizos públicos e axudar ás persoas que o necesitan» y que por eso «se é necesario facer ese esforzo, haberá que facelo».

Además, este curso se han vuelto a congelar las tasas universitarias, que siguen siendo las más baratas de las universidades públicas españolas.

El 70 % de las aulas en infantil y primaria tienen 20 alumnos o menos. Los conciertos con colegios privados se mantienen para casi 4.000 unidades. Los sindicatos denuncian que habrá menos aulas en infantil y primaria y se recortarán 88 plazas de profesorado

El CEIP de Torrexallóns (Laxe), el Pousada Carcacía (Padrón) y la escuela de educación infantil de Carnés (Vimianzo) no abrirán sus puertas el próximo curso escolar debido a la insuficiente matricula por falta de alumnado, según la Consellería de Educación. Tienen un una, dos y cuatro matriculas respectivamente. Los niños matriculados en estos centros ya tienen plaza en los colegios de referencia de sus respectivos ayuntamientos, añade la Xunta.

Así, el próximo curso escolar arrancará en Galicia el próximo 11 de septiembre con un total de 11.934 aulas para 225.013 alumnos de las etapas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en el sistema educativo público. Según el Gobierno gallego, se refuerza el número de unidades para el próximo año académico en comparación con el curso anterior, en el que estuvieron en funcionamiento 11.916 aulas, a pesar de registrarse unas 1.900 matrículas menos (eran 226.811 los alumnos del curso pasado).El número de estudiantes desciende en todas las etapas educativas, menos en secundaria. En ESO se registra una subida de 960 personas, en base a las previsiones disponibles por la Administración en la actualidad hasta que se cierre el proceso. En Bachillerato hay 115 menos.

Para la escolarización en el próximo curso, Educación recibió al rededor de 15.000 solicitudes de plaza para niños y niñas que entran por primera vez en los colegios gallegos (en cuarto de Educación Infantil), para quien se oferta algo más de 26.000 plazas disponibles en el sistema. Según la Consellería, esto supone que cerca del 58 % de las plazas de nuevo ingreso ofertadas quedan libres. El 99,2 % del alumnado que solicitó plaza en 4º de infantil en los centros de las cuatro provincias para este curso la obtuvo en el colegio escogido como primera opción.

Las ratios establecidas por la normativa estatal para infantil y primaria son de 25 alumnos por aula, y en Galicia, el 70 % de las aulas de estas etapas tienen 20 alumnos o menos; y de estas, casi un tercio tienen 10 o menos alumnos, según datos de la Consellería. Según sus datos, Galicia se mantiene en los puestos de cabeza en ratio alumno/profesor, con una media de 9,8 estudiantes por cada docente frente a la media nacional de 11,4 en España. Los sindicatos, sin embargo, aseguran que no se contabilizan repetidores y que la ratio es mayor. Este mismo viernes, el sindicato ANPE denunció que, al margen del cierre de esos tres colegios, habrá 59 unidades de educación infantil e primaria menos, «que supoñen un recorte de 88 prazas, concretamente 37 de infantil ao perderse non so titores senon tamen os apoios, e 51 de educación primaria». Para la CIG, se trata de «un dos recortes máis grandes dos últimos anos» en la educación pública gallega.

El sindicato ANPE cree que es el momento de aprovechar para mejorar la ratio de profesores por alumnos contratando más profesorado: «Una mejora de las plantillas y de las condiciones laborales de los docentes incide de manera más significativa en el alumnado con menos recursos o menos apoyos familiares fuera del aula».

A la vez, el Diario Oficial de Galicia publica este viernes la orden de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades por la que se aprueban los conciertos en todas las etapas educativas. Así, según la resolución, el próximo curso 2023-2024 habrá un total de 3.990 unidades concertadas, las mismas que el curso anterior, que dan servicio educativo a más de 82.000 estudiantes. Esa financiación, de unos 317 millones de euros al año, estará en vigor durante los próximos seis cursos. Se incluyen en ese concierto centros que hasta ahora separaban a niños y niñas, pero que con la nueva ley educativa han tenido que convertirse en mixtos para seguir optando a los conciertos de la Xunta. Y así lo han hecho.