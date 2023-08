PSdeG y Sumar arrancan el curso sin candidatos a las elecciones gallegas

Yolanda Díaz pasó las vacaciones con la vista en las Cíes y la cabeza en Madrid. Desde Baiona, paraíso escogido en los últimos años para veranear, la líder de Sumar no terminó de descansar pensando en cómo resolver dos rompecabezas sin solución sencilla: hasta dónde llegar en las negociaciones para mantener el Gobierno de coalición y qué hacer con su joven partido en Galicia. «Estes días, aproveitando que estou, traballarei para que sumemos en Galicia», respondía hace un mes a La Voz la ministra de Trabajo en funciones. No tardó en situar a Marta Lois, único rostro gallego visible hasta la fecha de Sumar, como su portavoz en el Congreso. Pero con la exconcejala de Compostela Aberta ocupando ese puesto de responsabilidad en Madrid, la incógnita de quién debe liderar el partido en la comunidad sigue sin despejarse.

Hacia la carrera de San Jerónimo también mira el PSdeG. No por gusto, sino porque la actualidad de lo que ocurre allí marca los tiempos de un partido cuya dirección había acordado celebrar primarias el próximo 17 de septiembre y ya no lo hará. El ruido alrededor de un proceso interno que no tenía aún calendario ni candidatos quedó zanjado por Ferraz, encargado de dar luz verde a las primarias, posponiéndolas hasta después de que Pedro Sánchez sea investido presidente y forme Gobierno. Y esto último deja, al menos, una inquietante paradoja sobre el futuro candidato del PSdeG a la Xunta: ¿y si Sánchez no es investido?

Aspirantes a ser candidatos

PSOE y Sumar se convirtieron en la segunda y tercera fuerza más votadas en Galicia en las elecciones del 23 de julio, respectivamente: más de medio millón de votos y 9 de los 23 escaños que Galicia lleva al Congreso entre ambas.

El resultado solo puede leerse en clave nacional, con Yolanda Díaz presentando a dos candidatas, Marta Lois y Verónica M. Barbero, prácticamente desconocidas para el electorado, y después de que Podemos, que lideraba las listas de Lugo y Ourense, obtuviese un paupérrimo desempeño electoral en las municipales de mayo. Los socialistas, en cambio, contaban con un ministro (José Miñones) y un exsecretario xeral y exdelegado del Gobierno (José Ramón Gómez Besteiro) encabezando el tique en dos provincias, pero resultó ser insuficiente ante un PP que se apuntó en Galicia su mejor resultado porcentual después de La Rioja.

Ninguno de los dos partidos tiene candidato para las elecciones gallegas del próximo año, y ni siquiera existe ahora un proceso interno para elegir a uno.

La dirección del PSdeG asume los plazos marcados desde Ferraz, pero la investidura de Sánchez se dilatará, como mínimo, hasta mediados de octubre. Primero debe fracasar el intento de Alberto Núñez Feijoo en el pleno que arranca el 26 de septiembre, y después tendrá que convencer el líder socialista al rey de que cuenta con los apoyos suficientes para que le designe candidato. Expirados dos meses tras la sesión de investidura de Feijoo, y si nadie es nombrado presidente, se disolverán las Cortes y habrá repetición electoral el 14 de enero. Esto supondría demorar más de medio año las primarias del PSdeG, sin apenas margen para las elecciones gallegas que, si no se adelantan —coincidiendo con la hipotética repetición de enero—, podrían celebrarse al mismo tiempo que las europeas: el 9 de junio.

Las quinielas apuntaron estos meses a Besteiro como el candidato auspiciado por la dirección gallega, pero el ahora diputado en el Congreso no terminó de decidirse. Desde el sector crítico, el anterior secretario xeral, Gonzalo Caballero, mantiene aún su agenda de encuentros con militantes, y el pasado jueves reunió a más de cien socialistas en Santiago para exigir al líder del PSdeG, Valentín González Formoso, que el candidato socialista a la Xunta salga de unas primarias y no elegido «a dedo». «A voz das bases ten que ser escoitada», reclamó.

Mayor opacidad hay en Sumar porque no existe una estructura como tal en Galicia más allá de las que ya tienen Podemos o Izquierda Unida, integrantes de la coalición. Fuentes próximas a la formación apuntan que el perfil deseado para optar a la Xunta es el de una persona ajena a la política activa, pero comprometida y del ámbito académico o sindical. Hubo ya contactos informales con posibles aspirantes, alguno con experiencia en el Gobierno gallego y del espectro nacionalista, pero sin que nada haya trascendido por ahora.

Los dos fijos

No hay dudas en PP y BNG sobre sus candidatos. Alfonso Rueda tratará de consolidarse como presidente en sus primeras elecciones como candidato, mientras que los nacionalistas se habían marcado, ya en el 2020, el horizonte del próximo año para llevar a Ana Pontón a la Xunta.

El Bloque mantiene una tendencia ascendente desde las generales de noviembre del 2019, pero esa dinámica se vio ralentizada en las convocatorias municipales y generales de los últimos meses. Fuentes de la formación reconocen que no son esas las elecciones donde mejor desempeño tiene el BNG, por lo que las expectativas para liderar el cambio de Gobierno en la Xunta el próximo año siguen intactas.

El pleno vuelve al Parlamento el día 12 con el debate del estado de la autonomía pendiente

A expensas de que el Parlamento lo haga oficial en su calendario, está previsto que el pleno regrese tras el parón de agosto el próximo martes 12 de septiembre. Se reanuda el período de sesiones para el tramo final de una legislatura que dio luz verde a la aprobación de más de una treintena de leyes, la mayoría en el 2021, tras un año de pandemia sin apenas actividad en la Cámara autonómica.

Los proyectos legislativos de mayor peso fueron ya aprobados, sobre todo durante el último año. La Xunta había marcado como prioridades la aprobación de las leyes que regulan el juego y, sobre todo, la gestión integral del litoral. Ambas fueron validadas por el Parlamento antes del verano. Sin embargo, por delante quedan dos importantes debates: el del anteproyecto de Presupostos, que debe ser presentado al Parlamento en otoño, y el del estado de la autonomía. Solo ha tenido lugar uno en lo que va de legislatura, lo que llevó al BNG el año pasado a reclamar la celebración de otro. Sin embargo, los populares rechazaron la propuesta al interpretar en el reglamento de la Cámara que este debe convocarse un año después de que el presidente de la Xunta sea investido.

Cambios en los grupos

Habrá varias novedades en este regreso a la actividad parlamentaria en el Hórreo. La más relevante se producirá en la portavocía del Grupo Popular. Al PP gallego le toca buscar a un sustituto para Pedro Puy, actual diputado en el Congreso, tras doce años y medio gestionando el día a día de los populares en la Cámara autonómica. Los principales candidatos son los dos portavoces suplentes: la secretaria xeral del PP gallego, Paula Prado, y el parlamentario Alberto Pazos.

También en las filas populares, la marcha de Puy y del exvicepresidente Francisco Conde, que le acompaña desde el 23 de julio en el Congreso, dejan dos escaños vacantes en el Parlamento. La lista electoral del PP en las autonómicas del 2020 correrá un puesto para encontrarles sustituto, de forma que Sandra Vilela ocupará la plaza de Puy, por A Coruña; mientras que por Lugo podría hacerlo Javier Vázquez Prado en lugar de Francisco Conde.