Focos para cegar al público en el rito de las nueve olas en A Lanzada para impedir insultos a las mujeres

Zona en la que se realiza el ritual de las nueve olas.

Tres focos deslumbrarán al público en la playa de A Lanzada para garantizar la privacidad de las mujeres que realicen esta madrugada el rito de fecundidad de las nueve olas. Los promotores de este tradicional encuentro quieren evitar con esta solución que puedan repetirse los insultos que recibieron el año pasado las protagonistas de esta tradición. Lleva siglos realizándose en la franja de mar situada junto a una de las ermitas más famosas y legendarias de Galicia.

Jessica, una de las vocales de la comisión de fiestas de A Lanzada, argumentó que la idea es dotar de «más protección» a las mujeres que acudan a bañarse a la playa, minimizando su exposición a los ojos de curiosos que, por lo ocurrido el año pasado, no son siempre favorables. «Nunca antes había pasado» señala, a la vez que expresa su deseo de que quienes no estén de acuerdo no acudan a la ceremonia. Los focos estarán colocados en lugares estratégicos del entorno donde se realizan los baños, de tal manera que se mejore la intimidad de las mujeres que acudan a la tradición de las nueve olas.

Jessica apunta que, aunque el ritual es antiguo, se mantiene vivo el interés por su celebración con mujeres que preguntan por él y que proceden de distintas partes de España. Su perfil suele estar entre los treinta y los algo más de cuarenta años. «Hay mucha gente que pregunta de fuera de Galicia, llegan de Asturias, León o Madrid». Hay algunas parejas que acuden expresamente a Sanxenxo este fin de semana con el fin único de cumplir con esta tradición ancestral.

La ceremonia sostiene que quienes la realizan conseguirán tener hijos. El ritual consiste primero en que la mujer que participe, o alguien próximo a ella, haga un ofrecimiento a la virgen de A Lanzada que cumplirá si se realiza. Después la mujer baja a la playa donde se baña durante nueve olas esta noche del último fin de semana de agosto. Después del baño, debe acercarse hasta la denominada cuna de la virgen, situada en el acantilado, y acostarse allí, para después barrer el meigallo en la capilla y escuchar misa. Este es el ritual, pero en A Lanzada hoy y mañana también hay fiesta profana, con barracas de feria y verbena.