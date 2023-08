La Xunta elabora contra reloj sus cuentas para el año electoral sin saber cuántos fondos le dará el Gobierno

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, presentando las cuentas del 2023, en octubre del año pasado. Sandra Alonso

La situación de interinidad que vive la política española tiene su efecto en una administración que presume de estabilidad. El gran proyecto anual de la Xunta, sus cuentas anuales, están ahora mismo en precario, con su aprobación para el 2024 aún en el aire. El 7 de julio la Xunta publicó el inicio del proceso de elaboración de los Presupostos, pero desde entonces la Administración autonómica no ha presentado algo esencial: el techo de gasto. Es el máximo que puede desembolsar el Gobierno gallego en un ejercicio. Es la cifra clave para empezar a preparar las cuentas.

La Consellería de Facenda justifica que no se haya presentado señalando al Gobierno central: «A Xunta non aprobou aínda o teito de gasto porque a información das entregas a conta e do obxectivo de déficit, que tería que terse facilitado a finais de xullo, non se coñece». Esos dos parámetros sirven para que las comunidades sepan cuánto dinero del Estado van a disponer, y el límite establecido entre gastos e ingresos. «O Goberno galego agardaba que, ao pasar as eleccións, o Goberno central comunicase ás comunidades autónomas os datos, esta circunstancia non se produciu ata o momento», argumentan desde San Caetano. Y con el gobierno en funciones, como el actual de Pedro Sánchez, parece difícil que vaya a haber avances.

Pese a esos condicionantes, desde Facenda aseguran que se hará «todo o posible por aprobar os orzamentos en tempo e forma, como corresponde á estabilidade política que caracteriza a Galicia». Sin embargo, no es descartable una prórroga presupuestaria, o una demora en la presentación. «Todos os retrasos acurtan os prazos para elaborar os Orzamentos para o 2024. Se o Goberno central non actualiza as entregas a conta, podería meter a todas as comunidades nun escenario de prórroga orzamentaria», admite el Ejecutivo autónomo. Esa situación sería insólita.

Para poder llegar a tiempo, con las cuentas en vigor a 1 de enero del 2024, la Xunta tendrá que trabajar contra reloj para llevarlas al Parlamento a mediados del mes de octubre. La aprobación en la Cámara gallega no supone ningún problema porque el PP tiene una sobrada mayoría absoluta (42 de 75 diputados), pero el problema estará en los tiempos.

Y las cuentas para el próximo ejercicio tienen una importancia añadida: son las de un año electoral, con los guiños que eso puede tener para los votantes. Galicia tiene que ir a las urnas para elegir nuevo Parlamento y presidente antes de acabar el verano. Alfonso Rueda sopesó un adelanto a otoño, pero el actual escenario político en España no lo aconsejaba y esa idea se ha aparcado.