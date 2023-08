La concesión de un permiso de fin de semana al falso médico Coté indigna a sus víctimas

ari garcía

«Se aplica la ley, pero no se hace justicia». Así se expresaba ayer Esther Fontán, presidenta del colectivo de víctimas del falso médico José Manuel López Pérez, más conocido como Coté. Según explicó, el ferrolano, condenado por intrusismo, lesiones y estafa, ya pudo haber salido de permiso el fin de semana pasado, al haber tramitado su solicitud ante el juez de vigilancia penitenciaria a través de un recurso. De hecho, las víctimas creen que el hecho de que el permiso se concediera vía recurso significa que la junta de tratamiento penitenciario, cuyo informe sobre la actividad del recluso en prisión suele ser tenida en cuenta por el juez para decidir, podría haberse opuesto. López Pérez ya fue trasladado de módulo en Teixeiro por asesorar a reclusos como si fuera abogado, cuando no dispone de titulación alguna.

«Lo menos que podía haber hecho el juez o el fiscal es avisar a las víctimas de que este señor iba a salir de permiso», lamenta Fontán, que dice verse ahora en la «terrible responsabilidad de tener que avisar al resto de las víctimas de que se pueden encontrar por la calle de frente con este hombre». Lo cierto es que López Pérez ha cumplido ya un tercio de la pena que lo mantiene en la cárcel de Teixeiro y había solicitado a finales del año pasado acceder a permisos de fin de semana. En el primer semestre de este año volvió a tramitar la solicitud que, al parecer, quedó bloqueada por efecto de las diversas huelgas que afectaron al estamento judicial.

Las víctimas creen que la concesión del permiso no se debió producir: «Porque los informes que tenemos es que no ha habido arrepentimiento. Tenemos conocimiento oficioso de que, de manera reiterada, ha incumplido la normativa dentro de prisión». En cualquier caso critican la falta de empatía por parte del juez y el fiscal por no tener en cuenta a las víctimas a la hora de conceder el permiso a Coté.

«Nosotros sabíamos que esta situación llegaría en algún momento pero, desde luego, no tan pronto, porque no ha habido ningún signo de arrepentimiento por parte del recluso», manifestó la presidenta de la asociación de víctimas. «Personalmente estoy totalmente a favor de los beneficios penitenciarios, pero para quien los merezca», concluyó. El colectivo está explorando vías para oponerse a futuros permisos.

Coté aceptó en 2021 una condena de seis años de cárcel e indemnizar a sus víctimas con 3,3 millones de euros para evitar un juicio en el que la fiscalía solicitaba 338 años de prisión.