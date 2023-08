Los sanitarios de FP del Sergas que piden acceder al grado universitario: «Lo que solicitamos es posible, ya se ha hecho antes»

Una sanitaria realizando una prueba PCR, en una imagen de archivo ADRIÁN BAÚLDE

Los sanitarios de FP del Sergas que piden desde hace un tiempo acceder al grado universitario han celebrado la rectificación del Ministerio de Educación de retirar el procedimiento de acreditación de competencias a las profesiones sanitarias reguladas. El hecho de que deje de aplicarse, defienden desde el colectivo, supone asumir que hay un hecho diferencial en sus profesiones «que se sale del marco general de la formación profesional». Lo que piden, por tanto, es que se estudie cuál es su situación a nivel estatal y europeo.

«No puede ser que los trabajadores de España no tengan los mismos derechos que los del resto de Europa», afirma Juan Pérez, presidente de la Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia (Atessga). En los países europeos, los técnicos superiores de formación profesional en Anatomía Patológica, Imagen para el Diagnóstico, Laboratorio Clínico y Radioterapia tienen un nivel EQF 6, lo que equivale a un grado universitario; mientras que, en España, esas mismas profesiones son nivel EQF 5, que se identificaría con un grado superior de formación profesional. «Esto provoca que nuestro desarrollo profesional no pueda ser igual que el del resto de europeos. Un problema gordísimo para salir de nuestras fronteras y también para los que llegan», explica Pérez.

Para solucionarlo, reclaman que se reclasifiquen sus profesiones y se unifiquen en un grado universitario los ciclos superiores de Imagen para el Diagnóstico y Radioterapia, y en otro los de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. «Lo que solicitamos es posible, ya se ha hecho antes», afirma el presidente de Atessga. Fue el caso de Enfermería, explica, que partió de la formación profesional, pasó por la diplomatura y terminó en un grado universitario. Precisamente, el colectivo de enfermeros se ha mostrado contrario a que los sanitarios de FP accedan al grado universitario al verlo como una invasión de competencias.

Cientos de sanitarios de FP del Sergas exigen acceder al grado universitario E. Álvarez

Pero el colectivo de técnicos superiores no espera que le regalen nada, sino que le den la opción de completar su formación. De hecho, Juan Pérez señala que ha habido una clara evolución de la tecnología que no se ha visto reflejada en los profesionales que la aplica. Y, como ejemplo, recuerda lo que pasó en la pandemia: «Hablo de los sanitarios de Imagen para el Diagnóstico, de Laboratorio o de Anatomía Patológica, con las pruebas PCR, todo ese trabajo lo asumimos nosotros». Y agrega: «La formación que tenemos ahora no es suficiente para el trabajo que desarrollamos».

Por eso desde la Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia reclaman la creación de una comisión que defina un modelo formativo de nivel EQF 6 («España es el único país donde el nivel es inferior»). En toda Europa ya se han hecho estudios sobre qué especialidades de formación profesional se deberían de pasar a grado universitario, «pero aquí no ha pasado eso», concluye Pérez.