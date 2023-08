Casi mil personas optan a 89 plazas de policía local en 24 concellos

Dos policías locales en la feria medieval de Ferrol JOSE PARDO

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado las relaciones definitivas de las personas que han sido admitidas y excluidas en el proceso selectivo de acceso por oposición libre en los cuerpos de Policía Local. Un total de 984 personas resultaron admitidas, según el listado que publica la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) en su página web, que participarán en los primeros ejercicios del proceso selectivo para cubrir 89 plazas de policía local en 24 concellos que se realizarán el próximo 23 de septiembre a las diez de la mañana en el recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.

La primera prueba es la de evaluación de conocimientos, que consiste en la realización de un test de un centenar de preguntas con cuatro respuestas posibles, sobre los 40 temas que componen el contenido teórico de acceso. Ese mismo día e inmediatamente a continuación de la primera prueba, a las personas no exentas se les examinará del conocimiento de la lengua gallega.

Quienes superen esta primera fase continuarán en el proceso con las pruebas de aptitud física, que incluyen ejercicios de velocidad, de potencia del tren superior e inferior, de resistencia general y de natación. También se llevará a cabo una prueba psicotécnica para determinar las actitudes y aptitudes personales y su adecuación a las funciones policiales, así como un reconocimiento médico para garantizar que estén en las condiciones adecuadas.

Los que lleguen al final del proceso deberán superar el curso selectivo de formación teórica y práctica en la Academia Galega de Seguridade Pública.

La Xunta recuerda que no se permitirá el acceso al recinto donde se realizan las pruebas con móviles, agendas electrónicas, relojes inteligentes o cualquier otro instrumento del que se puedan valer para auxiliarse en la realización del ejercicio. No se habilitará ningún servicio de recogida de teléfonos. Los aspirantes deberán presentarse con el DNI o un documento que acredite su identidad y con un lápiz número 2, goma de borrar y, en caso de realizar la prueba de gallego, un bolígrafo azul.

Han sido excluidas 39 personas del proceso, bien porque el modelo de instancia o solicitud no era válido o estaba incompleto, porque no se han podido consultar sus antecedentes penales, porque no fue posible consultar o no contaba con la titulación académica requerida o los datos del carné de conducir, porque faltaba la justificación del pago de la tasa o este era incorrecto o porque la solicitud fue presentada fuera de plazo. En la mayoría de los casos (26), es el carné de conducir la razón de su exclusión.

De las 89 plazas de policía local que se ofertan en 24 concellos, la mayoría corresponden a la provincia de A Coruña, en A Coruña, Ames, Bergondo, Betanzos, Carballo, Ferrol, Muxía, Narón, Noia, Padrón y Porto do Son. De Pontevedra, figuran plazas en Baiona, Caldas de Reis, Cuntis, Gondomar, Marín, Ponteareas, Redondela, Sanxenxo, Tomiño, Tui, Vigo y Vilanova de Arousa. A estas, se suma Lugo. En la provincia de Ourense no hay oferta.