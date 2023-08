Mara nació en el salón de casa y con la matrona por videollamada

CEDIDA

Con la tranquilidad que da saber qué es lo que va a pasar después de romper aguas, Alicia Conde, vecina del municipio coruñés de Noia, no se puso nerviosa y se lo tomó con calma cuando este sábado se despertó de madrugada consciente de que iba a ponerse de parto de su segunda hija. Intuía, porque ya le pasó la primera vez, que sería un alumbramiento relativamente rápido, pero no se imaginaba que las prisas por nacer de Mara no la dejarían ni llegar al coche para ir al hospital. Dio a luz en casa, asistida por su marido, personal del 061 y su matrona, que siguió todo por videollamada.

«Dicen que los segundos partos son más rápidos, ¡pero no nos imaginábamos esta rapidez!», bromeaba la feliz madre un día después de la hazaña de dar a luz en el salón de su casa. Relata paso por paso como fue la mañana del sábado, y como al principio parecía que todo seguiría el curso normal: «Justo cumplí el sábado la semana 40 y me desperté a las 5.15 notando que iba a mojar, me levanté y rompí un poquito la bolsa, así que me puse a preparar las cosas para el hospital mientras esperaba a que empezasen las contracciones». Explica que no notaba nada ni tenía molestias, hasta que se despertó su hija mayor, Sofía, y le dio el pecho: «Eso estimula las hormonas y de repente me vino una contracción fortísima».

Ahí se aceleró todo y Alicia y su marido, Álex, ya se pusieron en marcha para preparar la intendencia necesaria y avisar a la familia para que se hicieran cargo de la pequeña Sofía, de 3 años, antes de irse al hospital de Santiago. Mientras tanto, Alicia se daba duchas de agua caliente para mitigar el dolor. Pero llegó un momento en el que vio que no había marcha atrás: «Nos dimos cuenta de que no llegaríamos al hospital, no me podía mover y notaba que iba a empezar a empujar. Llamamos a la ambulancia, llegaron a las 9.00 y a las 9.22 ya había nacido la niña».

Gran ayuda

Entre risas y exultante de felicidad cuenta toda la peripecia, aunque reconoce que en un primer momento tuvo miedo: «Me asusté un poco cuando llegaron los de la ambulancia porque sabía que no podrían trasladarme al hospital, pero en aquel momento tenía que centrarme en otra cosa. El personal que me atendió me dio muchísima tranquilidad». Habla maravillas de las personas que la acompañaron en su particular aventura: «Telva ya tenía alguna experiencia en partos y me dio muchísima tranquilidad; Carlos, el conductor, también ayudó a organizar todo y me abanicaba; y Ana y Nerea, enfermeras del centro de salud de Noia, todos mantuvieron la calma desde el primer momento. Y también estuvo mi matrona, Catalina, que está de vacaciones y me guio por videollamada diciéndome que lo estaba haciendo muy bien y dándome ánimos».

Otro pilar fundamental fue su marido, Álex: «Todo fue más fácil con su apoyo, porque estaba muy informado y me iba guiando en las respiraciones, ya sabía también como iba cada paso y eso da mucha tranquilidad». Además, Alicia también está muy informada y formada en todo lo relativo a la maternidad puesto que es asesora de lactancia: «También ayudó la experiencia del primer parto, que también fue sin epidural».

Una broma

El nacimiento de su primera hija también fue rápido, así que Alicia y su marido bromeaban a menudo con ello: «Le decía que tendría a la niña en el coche, pero no llegué». Como en las películas, Mara vino al mundo en el salón de casa ente mantas y toallas: «Tuve un poco de miedo. Siempre decía que me gustaría parir en casa, pero organizado de alguna manera», cuenta entre risas.

Con todo, y a pesar de que el personal de la ambulancia que la atendió no tiene formación específica en la asistencia de partos, al llegar al hospital les dijeron que lo habían hecho muy bien, tanto en el momento de dar a luz como después: «Es muy importante no cortar el cordón umbilical al momento, lo cortaron ya en el hospital. El pinzado óptimo del cordón tiene muchos beneficios para el bebé».

Al final, a pesar de las prisas de Mara, todo salió a la perfección. La niña ya se agarró al pecho de su madre durante el trayecto en la ambulancia y ambas se encuentran en perfecto estado de salud: «Fue una locura. Algo soñado ‘en broma' y hecho realidad».

Enorme gratitud hacia los padrinos de urgencias de la pequeña

Cuenta Alicia que al personal sanitario que asiste a partos como el suyo se les denomina padrinos de urgencias, y ella siempre les estará agradecida a Telva, Ana, Nerea y Carlos por su ayuda y por transmitirle tanta tranquilidad en todo momento. Asegura que para ella fue fundamental, al tiempo que considera también muy importante su propia experiencia como madre y sus conocimientos como asesora de lactancia. Explica que su función es acompañar a las mujeres, no solo cuando empiezan a dar el pecho, sino también durante el embarazo, ya que la preparación previa reduce el fracaso y los problemas derivados de la lactancia. También da a conocer su trabajo a través de su perfil de Instagram, _sofialix_.