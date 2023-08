Luis Álvarez cierra filas con Formoso y ve «marxe suficiente» en el calendario de primarias del PSdeG

CESAR QUIAN

«A diferencia do que pasou noutras ocasións, na última ocasión nomeadamente, foi coñecido con antelación». El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha salido de este modo al paso de las críticas que se están dando en el seno del partido sobre el retraso en el calendario de las primarias del partido, cuya propuesta ha sido aprobada en el seno de la comisión gallega pero que todavía debe ser ratificada por la comisión ejecutiva federal.

«O calendario que manexamos é o que coñecen todas as afiliadas e afiliados» y en él puede participar toda la militancia, ha insistido el portavoz socialista en la habitual rueda de prensa de los lunes en el Parlamento. Tras afirmar que cada cual es libre de hacer las críticas que consideren, Álvarez también ha deslizado que, desde luego ni como portavoz, pero tampoco como militante, ha hecho nunca ningún tipo de crítica «que puidera ir en detrimento do PSdeG».

Preguntado sobre si el desconocer todavía el calendario oficial podría estar impidiendo a posibles candidatos postularse de cara a las primarias, Luis Álvarez ha cerrado filas con el secretario xeral, Valentín González Formoso, que ha actuado «de forma coherente e ademais anunciada, para que cada persoa que teña intención de presentarse dispoña de marxe suficiente para levar a cabo o procedemento como mellor estime oportuno». El portavoz socialista en O Hórreo también ha subrayado que si en este momento no hay un calendario aprobado no es una cuestión de la formación en Galicia, sino que «se encadra dentro do calendario do PSOE».

Con la posibilidad de un adelanto de las elecciones autonómicas sobrevolando desde hace semanas y la investidura del presidente del Gobierno aún sin despejarse, los partidos se siguen moviendo y este domingo dirigentes políticos gallegos no quisieron perderse un escenario propicio como el de la Festa do Polbo de O Carballiño. Hasta allí fue el líder del PSdeG y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, quien eludió confirmar si presentará su candidatura a las primarias que los socialistas gallegos celebrarán en septiembre para elegir candidato a la presidencia de la Xunta.

Formoso desvió esa pregunta sobre su candidatura asegurando que el PSdeG «ten as datas claras para decidir o candidato e polo tanto estamos francamente tranquilos». En este sentido añadió que esa misma certeza habría que pedírsela a Alfonso Rueda «que está a xogar con Galicia e que leva mareando a perdiz, dándolle voltas a peonza durante semanas de se hai eleccións ou non, cando o que debe prevalecer son os interses dos galegos e galegas». Además añadió que «o PP está realmente nervioso, e Alfonso Rueda está a estar moi moi nervioso».

El responsable de la Diputación coruñesa también negó que tuviera información privilegiada sobre un acercamiento entre el PSOE y Sumar -se le vio charlando con Yolanda Díaz en O Carballiño- y aprovechó para pedir al Gobierno gallego que preste mayor atención a áreas del interior de Galicia que «se están a desangrar». Sobre ello dijo que «O Goberno galego ten que prestar máis atención aos centros de saúde públicos, ás liñas de comunicación de transporte e aos centros educativos despois de pechar 138 colexios dende que goberna o PP en Galicia».