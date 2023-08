ADIF podría tardar años en eliminar el paso a nivel de Lugo en el que murieron dos jóvenes

El paso a nivel mortal apareció asfaltado estos días, dicen los vecinos Laura Leiras

Las continuas manifestaciones de los vecinos de Recimil y Coeo y las críticas de las familias de los jóvenes fallecidos en el accidente ocurrido en un paso a nivel de Lugo el pasado 12 de julio no han causado ninguna reacción de ADIF. El órgano ferroviario, responsable del mantenimiento y del buen estado de la vía, mantiene su silencio ante la ola de reclamaciones y la posible batalla legal a la que se enfrentará próximamente si finalmente las familias de las víctimas los denuncian por homicidio imprudente.

Desde que Joseph y Marco fallecieron cuando un tren arrolló el coche en el que viajaban hace ya más de un mes, ADIF solamente se ha pronunciado en una ocasión. Fue poco después del suceso, cuando envió un comunicado en el que afirmaban lamentar las dos muertes, pero al mismo tiempo rechazaban cualquier tipo de actuación sobre el paso a nivel.

La familia de Marco, uno de los fallecidos en el paso a nivel de Lugo: «A ADIF no le importan las víctimas, les da igual que muera alguien más» André S. Zapata

La versión oficial es que el paso a nivel, situado en la parroquia de Recimil, cumplía los estándares de seguridad cuando ocurrió el siniestro. Según ADIF, el paso a nivel «contaba con la protección establecida por la normativa», por las señales de 'Stop' y aspa. Según destacan, estas dos señales eran las que precisaba este paso a nivel «atendiendo a sus características», por lo que aseguran que «no requiere de actuación adicional». Además, el organismo incidió en que el proceso de licitación para que el paso sea eliminado es «inminente», por lo que no ven necesario hacer cambios en un paso que será retirado. La cuestión es cuándo.

Los vecinos llevan protestando desde que ocurrió el accidente. Ellos mismos destacan que el paso a nivel es el más transitado de la zona, con uso diario por parte de habitantes y ganaderos. Piden la colocación de un semáforo, de barreras o de una señal sonora.

Un proceso largo que ni siquiera ha empezado

Aunque ADIF prevé suprimirlo, los vecinos recalcan que ese anuncio se hizo «hace cuatro años» y todavía no avanzó el proceso ya que ni se notificaron las expropiaciones, por lo que no se realizaría a corto plazo. Y lo que ellos quieren es una solución urgente para evitar más accidentes.

La realidad es que el proceso podría ser largo. Ya hace cuatro años que les comunicaron a los vecinos que el paso sería eliminado y todavía ni se ha licitado la obra. Una vez se cumpla esta condición, las empresas que quieran optar a realizar la obra tendrán que presentar sus proyectos. Los responsables de la concesión tendrán entonces que analizar cada propuesta y, siguiendo las normativas que se hayan fijado en las bases de la adjudicación, tendrán que elegir a una de las compañías para que haga el trabajo.

Tras un plazo de reclamaciones, entonces arrancaría el proyecto. Ahí se tendrían que notificar y realizar las expropiaciones de terrenos (si fuera necesario) y, finalmente, empezarían las obras. Nadie sabe todavía con exactitud cuánto tiempo se podría tardar en llegar a este punto, pero muchos calculan que varios años.

Estos son los 36 pasos a nivel del tren que se eliminarán entre Lugo y Monforte suso varela

¿Se hará un paso inferior?

Y esta no es la única pregunta que tienen los vecinos de Recimil y Coeo. Al no haber salido todavía la licitación, no se sabe siquiera qué se va a hacer en el entorno de la vía. Hace algo menos de un año, ADIF notificó qué pasos a nivel se eliminarían en la provincia.

De los nueve grupos en los que dividieron la lista, tres son en Lugo ciudad. Aquí es donde se incluye el paso de Recimil. En su dosiér, ADIF se abría a «estudiar vías de enlace y un paso inferior que facilite la comunicación entre Coeo y Recimil».

Sin embargo, desde que ocurrió el accidente, el paso a nivel sí que sufrió cambios. La noche posterior al suceso, «alguien», dicen los vecinos, echó tierra sobre el hueco que había entre la vía y el firme, un socavón de varios centímetros en el que los residentes en la zona siempre habían advertido de que se podían quedar atrapadas las ruedas de los coches. Y, la semana pasada, el paso a nivel fue asfaltado y se eliminaron así los espacios que había entre la vía y el suelo. Nadie sabe quién lo hizo.

La realidad es que todavía no hay nada claro, a pesar de las quejas de los vecinos y las críticas de las familias de los fallecidos.