José Antonio Quiroga: «Aínda non hai seca, hai un período seco, con forte estiaxe»

Santi M. Amil

José Antonio Quiroga (O Saviñao, 1960), presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil dende o 2018, non agacha a preocupación pola falta de chuvias deste verán. Porén, comenta que Galicia aínda está lonxe da alarma, e achega datos para xustificar esa impresión. De todos os xeitos, subliña que a auga xa non se pode ver como un ben inesgotable, e que as institucións e os cidadáns deben asumir unha nova mentalidade e comprender que o consumo ten que ser racional se se queren evitar graves problemas de abastecemento.

—Se comparamos, é peor a situación deste verán cá doutros anos?

—Vou dar algúns datos. O ano pasado, dentro do ano hidrolóxico 2022, recolléranse 625 litros por metro cadrado con esta data [onte, 15 de agosto]. Hoxe [por onte] levamos case 1.200 litros, practicamente o dobre. Se aquí estamos en seca, como estarán en Estremadura, en Andalucía ou noutras zonas do país? É certo que a partir de febreiro as precipitacións foron menos das habituais. O momento que vivimos pode ser cualificado como un período seco, cunha forte estiaxe, e iso superponse a un elevado consumo [de auga]. Tecnicamente, no noso caso non hai seca; hai un período seco, cunha forte estiaxe. En canto ao nivel dos encoros, estamos hoxe no 65 % [de capacidade], e o ano pasado estabamos no 49 %. Ás veces, deixámonos levar e falamos de seca cunha certa alegría, pero, dentro dun contexto de cambio climático, con temperaturas moi altas e fenómenos meteorolóxicos extraordinarios, hai que adoptar unha nova cultura da auga, e iso é unha clave importantísima. Nesa nova cultura debemos ter dous piares fundamentais: por unha banda, a concienciación sobre a necesidade da auga; por outra, a mellora do abastecemento e da xestión. Hai que acabar coas perdas de auga, que se sitúan arredor do 35 % [da cantidade total]. Hai que ir cara a unha racionalización da auga, e por iso hai que mellorar a eficiencia.

—Os problemas que hai son consecuencia de que chove pouco estes anos ou de que se está a xestionar mal a auga como recurso?

—Os 1.200 litros de media dentro dun ano seco serían unha media aceptable, aínda que asimetricamente repartida. O problema é que se necesita mellorar a xestión da auga. Fai falta un pacto de país para mellorar a xestión, non só no abastecemento, senón tamén no saneamento.

—Fai falta, pois, un pacto de Estado neste asunto?

—Evidentemente. Pense que o Goberno puxo en marcha o PERTE [de dixitalización do ciclo] da auga cun investimento previsto de 3.500 millóns de euros ata o 2026.

—Ademais de pactos e de acordos institucionais, fai falta que a sociedade vaia asumindo outra mentalidade sobre o consumo de auga?

—Efectivamente. Fai falta unha nova mentalidade individual e social.

—Cre que se deberían chegar a aplicar sancións por mal uso da auga, aínda que se trata dunha cuestión que é competencia dos concellos?

—A responsabilidade e a competencia son dos concellos. Creo que antes, sen descartar accións punibles se hai malas prácticas, hai que concienciar e sensibilizar a cidadanía para que faga un uso racional da auga. Debérase penalizar? Iso é unha cuestión dos concellos. Non podo falar por eles, pero é algo que tampouco se debera rexeitar.

—Teme que en vindeiros meses, se non chove, cheguen a presentarse problemas máis graves dos que hai agora?

—Claro. De momento, insisto, estamos nun período seco, pero dentro dunha certa normalidade: estiaxe, alto consumo... Se esta situación de escaseza de chuvia chegase ata setembro e outubro, si se podería falar de seca en sentido estrito, e os sistemas de abastecemento notaríana moito. Nós avisamos os concellos para que tomasen medidas.

—Afixémonos quizais a un consumo despreocupado no verán, regando xardíns ou enchendo piscinas con auga das redes públicas?

—Dende logo. Por iso é importante unha cultura da auga. Non hai esa sensibilización e esa concienciación sobre a auga, que é un recurso clave.

—Cre que Galicia vai por detrás doutras zonas de España e de Europa nesa necesidade dunha nova mentalidade sobre o consumo de auga?

—Si. Noutra zonas de España, a falta de reservas xa propiciou unha utilización da auga máis coidadosa. Aquí entendemos a auga como un recurso providencial e deixamos de lado esa cultura e esa sensibilización de coidar a auga, de xestionala ben. Por que? Porque todos os anos había unha cantidade suficiente. Podía haber algún apuro no verán, pero era algo habitual, porque despois chegaba setembro e volvía a auga. Esas certezas están agora no aire, e temos que impregnarnos desa nova cultura.

Los concellos siguen restringiendo el uso del agua

s. pérez

Cortes en las duchas de las playas y restricciones para el llenado de piscinas, el lavado de coches o el riego de jardines. Esas son algunas de las medidas que han comenzado a tomar varios concellos en un momento en el que la gestión del agua está siendo su principal quebradero de cabeza. Las precipitaciones son escasas y la población durante la época estival no deja de aumentar en muchas localidades, que no están preparadas para garantizar el abastecimiento de agua potable en estas circunstancias.

Ante la amenaza de sequía, la Oficina Técnica da Seca de la Xunta declaró hace poco más de una semana la sequía prolongada en las cuencas de la ría de A Coruña y de Betanzos, así como en los sistemas de abastecimiento de Ferrol y de A Mariña. Asimismo, el 21 de julio también activó la prealerta por escasez de agua en 14 concellos del norte de A Coruña y en Baiona. Esas medidas, explican desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, se mantienen sin variaciones por el momento. La labor de la Administración se centra ahora en realizar un seguimiento de la situación meteorológica y de los niveles de ríos, embalses y acuíferos de la demarcación Galicia-Costa, así como en colaborar con los concellos. Son estos, como responsables del abastecimiento, quienes «deben establecer as medidas que consideren apropiadas, dentro do seu ámbito de competencia, e levar a cabo un labor de concienciación cidadá e un control axeitado dos usos da auga que se realicen no seu municipio», señalan desde la Xunta.

Y en ese camino están muchos concellos. Por ejemplo, en A Mariña, O Valadouro, Alfoz y Ourol han prohibido los usos no esenciales del agua, como lavar coches y zonas exteriores, regar jardines o llenar piscinas. Además, en Barreiros y Xove se cortó el agua de las duchas y lavapiés de las playas. Una medida que no gustó nada a los bañistas, que en el primer caso manipularon las duchas con el agua cortada. La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, hizo un «chamamento á responsabilidade, solidariedade e empatía para lograr unha mellor convivencia». Al tiempo que afirmó que la situación en el concello es complicada: «Temos unha traída dos anos sesenta dimensionada para 3.000 habitantes, e agora somos 12.000. O problema é grave». Y en Burela se ha pedido a los vecinos en un bando que se abstengan de realizar usos indebidos o no esenciales, sin llegar a prohibirlo expresamente.

Casi un mes de prealerta

En la Costa da Morte, en prealerta por escasez de agua, por el momento solo hay recomendaciones para reducir el consumo. En Carballo, han limitado los riegos en los jardines municipales y los baldeos en las calles, y en A Laracha han prohibido el lavado de coches y el llenado de piscinas y suspendido el servicio de duchas en las playas. Una medida que se ha extendido a los arenales de Oleiros y Bergondo.

En A Coruña y los concellos que se nutren del embalse de Cecebre (Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada), la situación es similar: reducción de baldeos y riegos o cierre de fuentes. También en O Grove y Vilagarcía de Arousa (donde adaptarán la Fiesta del Agua a las circunstancias) recomiendan a sus vecinos un uso contenido del recurso.

Donde por el momento no se han establecido ni prohibiciones ni recomendaciones es en la provincia de Ourense, en Barbanza y en Pontevedra. Si bien en la cuenca del Miño-Sil no existe ninguna incidencia relacionada con la falta de agua, desde la Confederación Hidrográfica inciden en la necesidad de hacer un consumo responsable.

Con información de Cándida Andaluz, Rosa Estévez, José Alonso, David García y Melissa Rodríguez

Preocupación en Outeiro de Rei por el uso de la red pública en jardines y en piscinas

x. m. p.

Outeiro de Rei (5.296 habitantes) registra algunos días un consumo de agua que llega a los 200.000 metros cúbicos. El alcalde, José Pardo, relaciona el incremento con el uso del agua de traídas municipales para regar jardines privados o llenar piscinas de casas que en parte son segundas residencias. El regidor recuerda que esas prácticas están prohibidas y pide sensatez, ya que también admite que el Concello carece de los medios necesarios para vigilar el uso que se hace del agua en cada núcleo del municipio. Los problemas han venido hasta ahora por averías en la red, no por falta de reservas, aunque el alcalde advierte que todo depende del caudal del río Ladra, afluente del Miño, del que se toma agua.