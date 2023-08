Cristina del Valle, de Amistades Peligrosas: «Es mucho más fácil escuchar a un artista que a un político»

Cristina del Valle, en el pantano de San Juan (Madrid) con Titi, el perro que adoptó hace siete años.

Cristina del Valle nació en Oviedo, pero los acordes del grupo con el que puso banda sonora a una generación sonaron por primera vez en Vigo. «Amistades Peligrosas tiene sello gallego», deja claro. Fue en Galicia donde ella y Alberto Comesaña, la otra mita del grupo, se conocieron y comenzó «la locura», como lo define. Pero no una locura cualquiera, una locura «con mayúsculas» en la que crearon éxitos como Estoy por ti o Me quedaré solo. Todos esos temas siguen sonando 30 años después en Galicia, España y ahora también en buena parte de Latinoamérica, con su gira internacional.

Aunque con Amistades Peligrosas tuvieron varias idas y venidas, Cristina y Alberto siempre terminaron volviendo a subirse juntos a los escenarios: «Fuimos pareja antes que grupo y en todo momento hubo una admiración mutua que nunca se perdió. Lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa», asegura. Una relación que Del Valle define como un «cóctel molotov», que «para la convivencia es complicado, pero creativamente es maravilloso». ¿Y qué es lo que los hace regresar siempre a ese cóctel creativo? «Nunca entendimos por qué teniéndolo todo no supimos ser felices. Por eso volvimos a hacer música juntos, porque nos debíamos el disfrutar de algo tan importante como fue, y es, Amistades Peligrosas».

Amistades Peligrosas en un concierto en Monforte en el año 1997. NACHO GOMEZ

Pero Cristina siempre supo que su voz tenía que servir, además de para crear canciones «con las que la gente se lo pase bien», para algo más: «Un artista tiene que ejercer su responsabilidad. Podemos jugar un papel fundamental con nuestra voz: es mucho más fácil escuchar a un artista que a un político».

Ella tiene claro además, por qué se mueve: «Creo que tengo la obligación de seguir en la lucha por las mujeres, por mis antepasados, por mi madre». Y es que antes de que Eva Amaral nos lo recordase, Cristina fue una de las primeras en prender la mecha de esa Revolución. Fundó y presidió la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, en busca de una legislación específica en ese campo, y sigue con su mensaje por los escenarios, con Ellas dan la nota, «un espectáculo de sensibilización hablando de las mujeres artista, creadoras e instrumentistas que siguen tan invisibles en esta sociedad del siglo XXI».

¿De dónde le viene esta conciencia con el activismo? «Crecí con un sentido de lo social desde muy niña. Mi familia fue desestructurada, con mucha violencia en mi hogar. Al final, por la peor de las situaciones mis hermanas, mi madre y yo tuvimos que irnos de casa, sintiéndonos como emigrantes, y escondernos», relata.

Esas vivencias, asegura, condicionaron su vida «para todo». «Cuando vives ese tipo de cosas detectas, desde muy pequeña, el machismo, aunque no seas capaz de ponerle nombre. Pronto me di cuenta de que el mundo no era igual para los hombres que para las mujeres, y que ser mujer era peligroso. Yo era feminista sin saberlo».

Fui Miembro del grupo Amistades Peligrosas, del espectáculo Ellas dan la nota, y activista.

Soy Cantante, artista y feminista.