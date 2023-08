El PSdeG critica que la Xunta está «escapada» en agosto sin atender a los problemas de Galicia

El viceportavoz socialista en el Parlamento de Galicia, Julio Torrado. PSDEG | EUROPAPRESS

El viceportavoz parlamentario del PSdeG, Julio Torrado, denunció ayer que el Gobierno gallego se encuentra este mes de agosto «escapado e oculto», sin atender a los problemas de la ciudadanía y solo pendiente de los intereses del Partido Popular tras las elecciones generales.

Torrado criticó que la Xunta esté «intentando ningunear» los intereses de los gallegos y que no haya nadie del Ejecutivo autonómico durante estos días festivos que ofrezca ninguna solución sobre cuestiones como los recortes en la educación, en sanidad, o sobre la situación de sequía en algunos lugares.

Para el viceportavoz socialista, la agenda del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está marcada por las necesidades del líder de su partido, Alberto Núñez Feijoo, de manera que sale incluso a hablar bien de Vox y a decir que no hay que demonizarlo.

«De festa en festa»

«Non se nos ocorre discutir as vacacións de ninguén, pero alguén do Goberno galego debería estar preocupado polos problemas destes días, que non esperan», dice Torrado, en lugar de estar «de festa en festa» y sin actividad política.

Torrado se refirió, por ejemplo, al servicio de defensa contra incendios para reclamar un sistema profesionalizado que esté activo todo el año y que no sea meramente reactivo, sino de prevención.