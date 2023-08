Educación descarta retomar el acuerdo que permitía a los sustitutos cobrar el verano tras 5,5 meses de trabajo

Imagen de archivo de entrada a las aulas de alumnos de infantil MIGUEL VILLAR

En el año 2006 se llegó a un acuerdo con algunos sindicatos educativos para que los profesores sustitutos que durante el curso superasen los cinco meses y medio de trabajo, 165 días en concreto, pudiesen cobrar también julio y agosto. Fue un acuerdo que se suspendió temporalmente en el año 2012 debido a la crisis económica y nunca se retomó. La propia Consellería de Educación informaba por aquel entonces que sería una medida temporal de dos años de duración, «que no afectará a los interinos, que continuarán cobrando los meses de julio y agosto por tener nombramiento durante todo el curso». Más de un decenio después sigue sin retomarse este acuerdo y el profesorado reclama recuperar esta contraprestación, que sí existe en otras comunidades autónomas.

La Consellería, de momento, no parece que valore esta opción: «A Xunta aplica ao profesorado substituto as mesmas normas que a calquera outro traballador galego. É dicir, o profesorado substituto cobra os meses traballados e os días correspondentes ás vacacións non desfrutadas», explican desde el departamento educativo. Defienden también que los docentes que hacen sustituciones tienen contratos muy variables «e podería darse o caso de que unha persoa traballase menos de medio curso e percibise tamén as retribucións de xullo e agosto». No obstante, para tener acceso a este acuerdo ahora suspendido es necesario haber trabajado al menos cinco meses y medio, por lo que sí se superaría el medio curso, que abarca diez meses en total.

Estabilidad

La Xunta defiende su apuesta por la estabilidad al recordar que este verano se está cerrando un proceso de ingreso y estabilización de profesorado «composto por case catro mil prazas nun bienio». Cuando acabe el mismo se mejorará ampliamente el objetivo de interinidad que estableció el Gobierno central, de un 8 % en las plazas estructurales. La comunidad gallega es de hecho una de las autonomías con menor tasa de interinidad y ya al inicio del proceso de estabilización se cumplía con el 8% fijado en la ley de medidas urgentes para la reducción del empleo temporal. Educación añade finalmente que este año se firmó un acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo del personal sustituto, que da mayor agilidad a la cobertura de ausencias y más derechos para conciliar al poder renunciar a los llamamientos y aumentar los supuestos para rechazar un contrato sin penalización.

Al menos cinco comunidades sí aplican esta medida

Baleares, Asturias, Madrid, Navarra y País Vasco sí aplican este acuerdo, abonando julio y agosto a aquellos docentes sustitutos que hayan trabajado durante el curso al menos 165 días. Otras exigen más días, como Cataluña, en donde se piden seis meses y que alguno de los días recaiga en abril, mayo o junio; o Andalucía, en donde la exigencia es de siete meses o de seis si se reparten de forma homogénea en los tres trimestres. En Aragón es preciso acumular 210 días trabajados, siete meses, y son varias las autonomías que solo abonan el verano a quienes tienen una vacante, según un estudio de ANPE.