Qué hacer este martes en Galicia: de Ana Mena a Tanxugueiras, con jamón y mejillones de por medio

CARLOS CORTÉS

Las orquestas circulan por todo el territorio para que no quede una sola verbena sin música y toda Galicia baile en este martes 15 de agosto. Pero no solo de orquestas va la cosa, también hay actuaciones de algunas de las voces más exitosas del pop nacional, como Ana Mena, que actúa en Vigo, y sonidos gallegos, como Tanxugueiras en Monforte o Xabier Díaz en A Coruña. Los niños tampoco se aburrirán con todos los planes que hay pensados para ellos, con circo en Pontevedra, cuentacuentos en Viveiro y el Festiclown, con el Mago Teto, en Vilagarcía. Pero todo esto no se puede afrontar con el estómago vacío y para dar solución a ese inconveniente están la Festa do Xamón a Cañiza y la Festa do Mexillón en Combarro.

Ana Mena en Vigo

Imagen de archivo de un concierto de Ana Mena en Galicia CARLOS CORTÉS

El Bellodrama Tour de Ana Mena y los conciertos en Castrelos chocan en el calendario para dejar una noche de música en Vigo. La malagueña, con 44 discos de platino y cuatro discos de oro en su haber, actuará a las 22.00 en el auditorio al aire libre. Consulta aquí todos los conciertos.

Dónde: Auditorio de Castrelos, Vigo

Cuándo: martes 15, a las 22.00

Tanxugueiras en Monforte

RAMON LEIRO

El concierto de Tanxugueiras pondrá el broche de oro al penúltimo día de las fiestas patronales de Monforte de Lemos. A las 00.30 se subirán al escenario para terminar una jornada en la que el ambiente festivo inunda la localidad con pasacalles, muestra de danza y música tradicional, desfile de barcas engalanadas, verbena y fuegos artificiales. Consulta aquí el programa completo.

DÓNDE: campo de la compañía, monforte de lemos

CUÁNDO: MARTES 15, A LAS 00.30

Xabier Díaz en A Coruña

Xabier Díaz BASILIO BELLO

La acordes de la más pura tradición gallega inundan esta noche la Plaza de María Pita, en A Coruña. Lo harán de la mano del músico y compositor Xabier Díaz, que actuará a las 22.00 en la céntrica plaza de la ciudad herculina.

DÓNDE: praza de maría pita, a coruña

CUÁNDO: MARTES 15, A LAS 22.00

Feira do Xamón en A Cañiza

Festa do xamón, en A Cañiza. XOAN CARLOS GIL

Aunque las actividades ya comenzaron durante el fin de semana —con una loncha de récord incluida—, este martes es el día grande de la Feira do Xamón en A Cañiza. Las tapas empezarán a circular ágilmente a partir de las 11.00 por la Carballeira do Cacharado, al tiempo que comienza el concurso de cortadores. Los ganadores se conocerán al mediodía, pero no serán los únicos premiados, pues también se sortearán tres jamones. A partir de las 22.30 horas, verbena de fin de fiestas con el grupo La Nave y la orquesta Gran Parada.

Dónde: A CAÑIZA

cuándo: martes 15, a partir de las 11.00

París de Noia en Betanzos

La orquesta París de Noia PACO RODRÍGUEZ

Betanzos vive en segundo día de sus fiestas patronales de San Roque con desfile por la tarde y verbena por la noche. A las 18.30 la comitiva de la representante infantil de las fiestas recorrerá las calles acompañada de los miembros de la escuela municipal de folclore, diversos grupos de gaitas, la banda municipal de música y las Danzas Gremiais Xóvenes, que recrearán bailes de marineros y labradores. Por la noche, a partir de las 23.00 la París de Noia pondrá el ritmo en la plaza Irmáns García Naveira.

Dónde: Betanzos

Cuándo: martes 15

Panorama en Sada

CONCELLO DE POIO

A la París de Noia y la Panorama los separan este martes apenas 15 kilómetros. Los de Lito animarán la noche de Sada, que también celebra sus fiestas patronales y que para este martes tiene previsto además torneos de fútbol, festival de música coral y concierto de la Trova Coruñesa.

Dónde: Sada

Cuándo: Martes 15

Festa do Mexillón en Combarro

Festa do Mexillón en Combarro emilio moldes

No son pocas las fiestas que tienen los sabores del mar como protragonsitas y en este martes 15 de agosto los mejillones tienen su lugar reservado en el concello de Poio, concretamente en Combarro. La carpa de degustación se abre a las 12.00, con mejillones dispuestos a llenar estómagos y deleitar paladares.

DÓNDE: Praza do Peirao da Chousa, combarro (poio)

CUÁNDO: MARTES 15, a partir de las 12.00

Cuentacuentos para despedir la Feria del Libro de Viveiro

. LOLITA VÁZQUEZ

Viveiro dice adiós este martes a las casetas llenas de libros que inundan sus calles. La Feria del Libro se despide de A Mariña (pero no de la provincia, pues en pocos días subirá las persianas en Monforte de Lemos), con una jornada llena de firmas, presentaciones y actividades para los más pequeños, como el espectáculo infantil Cadernos de cores e cancións, a las 12.30, o cuentacuentos, a las 18.00.

Dónde: XARDÍNS DE NORIEGA VARELA, VIVEIRO

Cuándo: martes 15

Festiclown en Vilagarcía de Arousa

Festiclown

Con la llegada de las fiestas llega a Vilagarcía uno de los clásicos para los más pequeños: el Festiclown. A las 11.00, Ángeles Goas trae al parque Miguel Hernández una selección de cuentos sobre igualdad, pero sin perder de vista la diversión, y a las 12.30 es el turno del teatro de humor Up en la plaza de Ravella. Por la tarde habrá espectáculo circense de la mano de La Finiestra Nou Circ (plaza de Galicia, a las 12.30) y, por último, el Mago Teto llenará de ilusión a mayores y pequeños a las 21.00 en la plaza da Segunda República.

DÓNDE: Parque Miguel Hernández, Plaza de Ravella, Plaza de Galicia y Plaza da Segunda República (Vilagarcía)

CUÁNDO: MARTES 15, a partir de las 11.00

Kine Circus en Pontevedra

AMANITA STUDIO

Pontevedra se convierte este martes por la tarde en el paraíso de los más pequeños. A las 17.00 habrá juegos populares en la avenida de Santa María y a las 21.00 espectáculo circense de la mano de Kine Circus en la Praza da Ferraría.

Dónde: Pontevedra

Cuándo: martes 15

Tania Veiras y Los Satélites en Ordes

Tania Veiras actuará en varias de las verbenas previstas César Gómez

La verbena toma cada rincón de Galicia y Ordes no iba a ser una excepción. El concello celebra esta jornada festiva con doble sesión musical: por un lado, la cantante Tania Veiras actuará por la mañana y por la noche, cuando se le unirá una de las orquestas clásicas gallegas: Los Satélites.