El BNG cree «estrambótico» que el PNV presida el Congreso

Luís Bará presentó las iniciativas parlamentarias del BNG sobre los terrenos de Ence CEDIDA

El diputado del BNG en el Parlamento gallego Luis Bará calificó de propuesta «estrambótica» que el PNV pueda presidir el Congreso, como planteó este fin de semana Coalición Canaria. El parlamentario, que recordó que es Néstor Rego quien debe valorar esa postura al ser el portavoz del Bloque en la Cámara Baja, cree que la sugerencia de CC «é unha ocorrencia, unha idea máis como moitas», que atribuye a que son días de «período festivo» y se hacen «propostas un tanto chamativas ou estrambóticas, como é o caso» de la realizada por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien afirmó que les «encantaría» que el Congreso de estuviera presidido por «un diputado o diputada del PNV».

Con la vista puesta en la constitución de las Cortes, prevista para este jueves, 17 de agosto, y la posterior conformación del Gobierno, el PPdeG advirtió a Rego que no debe confundir los intereses del partido con los de Galicia. El viceportavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, reconoció que le produce «unha certa sensación de déjà vu escoitar ao señor Rego asegurar que o BNG non vai firmar cheques en branco», cuando en la pasada legislatura firmaron un pacto que no solo fue un cheque en blanco al Gobierno «senón sen fondos».

El diputado del PSdeG Julio Torrado, también en rueda de prensa, defendió su apuesta por un «Goberno progresista» liderado por los socialistas, porque considera que las urnas establecieron que los ciudadanos no quieren volver «a unha España monolítica e retrógrada» gobernada por la derecha y la ultraderecha.