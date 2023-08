José Tomé, presidente da Deputación de Lugo: «Se Besteiro se presenta ás primarias terá todo o meu apoio. É o mellor candidato»

José Tomé, fotografado o xoves na sé da Deputación de Lugo Laura Leiras

José Tomé (Guitiriz, 1958) vén de comezar o seu segundo mandato á fronte da Deputación de Lugo. Coma no primeiro, o seu partido, o PSdeG, asinou un pacto de goberno co BNG.

—Pouco despois de tomar posesión neste segundo mandato pediu un adianto electoral en Galicia. Por que?

—Despois de falar o conxunto dos españois e de que marchase [Alberto Núñez] Feijoo e entrase [Alfonso] Rueda sen eleccións por medio, Galicia debería posicionarse. Galicia necesita dinamismo, e para iso debera haber eleccións, para dar voz aos galegos.

—Cre que haberá ese adianto electoral?

—Creo que non. Creo que a Galicia lle viña ben; pero, desafortunadamente, creo que non o vai haber porque parece que os números non lle dan ao Partido Popular e, polo tanto, [Alfonso Rueda] non as vai convocar ata que se acheguen.

—Está preparado o PSOE de Lugo por se hai ese adianto?

—Si. O PSOE de Lugo está preparado para que convoquen as eleccións hoxe mesmo, tanto no apartado orgánico como de liderado desa candidatura, que, estou convencido, terá moito que ver co liderado de Galicia. Se é polo PSOE de Lugo, que convoquen hoxe mesmo.

—Se hai primarias no PSdeG, o seu candidato será José Ramón Gómez Besteiro?

—Por suposto. No PSdeG vai haber primarias o 17 de setembro, e evidentemente creo que non hai ningunha dúbida de que o mellor candidato para a provincia e para Galicia, para formar un novo goberno na comunidade autónoma, é José Ramón Gómez Besteiro. Creo que a súa valía non está en cuestión, está fóra de toda dúbida, así que contará co meu apoio persoal e tamén co apoio da executiva do partido na provincia.

—A precampaña e a campaña víronse influídas e, quizais, tamén contaminadas pola polémica sobre os anónimos que se levaron ao xulgado contra José Ramón Gómez Besteiro. Cre que esa estratexia será un bumerán que acabe volvéndose contra o PP ou que será un dano que se causou ao PSOE e que é unha ferida aínda aberta?

—Creo que o dos anónimos demostra que non todo vale en política e que non todos somos iguais en política. O PP xogou sucio a sabendas, porque non é capaz de demostrar de onde sacou eses autoanónimos ou anónimos inventados. Incluso fala de que perdeu o sobre onde viña o anónimo, non sabe se o destruiu. Iso seméllase moito a outras políticas practicadas no resto de España, e parece que as copiaron aquí. Lamento profundamente, de verdade, ese tipo de política e, sobre todo, as consecuencias que tivo a mentira, como quedou acreditado xudicialmente despois. Foi unha mentira sobre unha persoa que tiña unha proxección política realmente relevante, que estaba chamada a ser presidente da Xunta hai oito anos e que, lamentablemente, por estes intentos falsos da señora [Elena] Candia ou de quen lle teña axudado, causou dano a moita xente, sobre todo a José Ramón Gómez Besteiro. Truncoulle a vida persoal e a vida política, que afortunadamente pode recuperar, pero ninguén lle vai devolver estes sete anos, os momentos que tivo que pasar. Deunos a todos unha lección de como hai que afrontar e superar os problemas cando chega o momento.

—O día das eleccións dixo que era unha boa xornada para o socialismo en xeral e para o socialismo de Lugo, pero o PSOE lucense perdeu un deputado. Son compatibles esas visións?

—Totalmente. Son compatibles porque estabamos falando dunhas eleccións de ámbito estatal. O PSOE subiu na provincia de Lugo 5.000 votos en números redondos: incrementamos apoio. O que ocorreu foi que a dinámica da dereita de concentrar o voto arredor do PP fixo que non tiveramos o mesmo resultado en votos ca en escanos. Traducidos eses escanos a votos no Parlamento de Galicia, esas papeletas volverían darnos a representación que tivemos no 2005 e no 2009, con cinco deputados.

«Dixen que un goberno de Feijoo sería malo para a provincia, e mantéñoo»

«Son moitos os incumprimentos que ten na provincia de Lugo a Xunta de Galicia», di Tomé

—A noite das eleccións dixo que un goberno de Alberto Núñez Feijoo en Madrid sería malo para a provincia de Lugo. Que se pode esperar en Lugo dun goberno de Pedro Sánchez nesta próxima lexislatura?

—Dixen iso e mantéñoo, porque se nos fixamos no que fixeron os gobernos do PP en Lugo e no que fixo o de Pedro Sánchez, os datos son evidentes. Se comparamos períodos iguais de tempo, en cinco anos de [Mariano] Rajoy, dende o 2013 ata o 2018, o investimento foi de 300 millóns de euros. Porén, dende o 2019, o investimento superou os 1.100 millóns. O importante agora mesmo, sobre todo, é que o Estado remate na provincia aquelas obras

que puxo en marcha o goberno de Pedro Sánchez. Por exemplo, durante a etapa de Rajoy, na autovía Lugo-Santiago fixéronse unha media de seis quilómetros por ano. Pero agora, aínda que é máis treito e houbo complicacións ambientais na zona de Pambre (Palas de Rei), está previsto rematala no 2024. Ou pensemos tamén no caso do tren. O goberno de Pedro Sánchez está facendo o maior investimento que se fixo no ferrocarril en Galicia en toda a historia: 546 millóns de euros en modernizar a vía Ourense-Monforte de Lemos-Lugo para que o AVE chegue aquí. De Lugo a Monforte non estaba electrificada a vía. Está licitada a estación intermodal [de Lugo]. O PP non fixo en Lugo as infraestruturas que tiña que facer, e grazas ao goberno de Pedro Sánchez a provincia xa volve pintar algo no mapa das infraestruturas. Agora mesmo están en marcha obras que son fundamentais para as comunicacións da provincia. Iso estase facendo cun goberno de Pedro Sánchez, non do PP. Por iso dixen o que dixen.

—Unha das medidas importantes da Deputación no anterior mandato foi o Plan Único, a transferencia de fondos aos concellos para investimentos que consideren importantes. Cal vai ser o eixe do traballo nestes vindeiros catro anos?

—A cooperación cos concellos é a base, a razón de ser das deputacións. Sempre digo que a Deputación é o concello dos concellos. Para nós tamén seguirán a ser un piar importante as políticas sociais. Como máximo expoñente poderiamos poñer a rede de residencias de persoas maiores en concellos pequenos, onde non é rendible para a iniciativa privada facer este tipo de dotacións.

«O goberno que temos na Deputación non trasmite problemas porque non os hai»

A relación entre socialistas e nacionalistas na Deputación de Lugo semella boa. Polo menos, as diferenzas non se perciben en público fóra dos muros do Pazo de San Marcos, sede da institución.

—O goberno provincial non transmite sensacións de grandes tensións. Cal é a clave?

—O goberno de coalición que temos na Deputación non transmite problemas, nin fóra nin dentro, porque non os hai. A clave está na confianza, no respecto ás áreas que goberna cada un, en dialogar moito, en compartir información... Se hai un espazo de confianza, se un non está mirando de esguello o outro, as cousas funcionan. Cando gastas o tempo en desconfiar, realmente as cousas non van ben. Aquí ocorre ao contrario: dáse ese escenario de confianza, dáse ese escenario de respecto e, polo tanto, as cousas funcionan, creo eu, razoablemente ben. Podemos ser un exemplo para moitos gobernos de coalición en moitos ámbitos. Esperemos que este mandato siga coma o anterior, porque ademais creo que os lucenses necesitan un goberno estable, que a Deputación sexa noticia polas cousas que fai e non por situacións alleas. Creo que a Deputación recuperou, como institución, o respecto no conxunto da provincia, e ese é o noso papel, ser útiles aos cidadáns.

—Pode ser este goberno, pola súa boa relación, un exemplo para un hipotético goberno de coalición na Xunta?

—Creo que si. Polo funcionamento que estamos tendo, pode ser un espello no que mirarse, baseado nunha relación franca.