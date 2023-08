A prisión el conductor que atropelló a uno de los organizadores de una prueba ciclista en Lugo

El suceso ocurrió el pasado domingo en el municipio de Cervantes ANCARES CYCLING MARATHON

El conductor acusado de atropellar deliberadamente a uno de los organizadores de la prueba ciclista Ancares Cycling Marathon el pasado domingo ha sido enviado a prisión. La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Becerreá, encargada del caso, ha tomado esta decisión al ver indicios suficientes de que el piloto arrolló a Santiago Seijas, conocido empresario lucense, de forma voluntaria.

De esta forma, y tras ser arrestado por la Guardia Civil, fue enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza. Está acusado de tentativa de homicidio, omisión del deber de socorro y conducción con desprecio a la vida de los demás.

Estado del herido

Seijas, dueño de la tienda especializada MyBike y miembro de la directiva del club Cidade de Lugo, continúa ingresado en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo en estado grave.

Sus amigos publicaron estos días un vídeo el que le mandan su apoyo. «O noso compañeiro Santi Seijas é parte central da alma do Ancares Cycling Marathon. Apaixoado da bici, apaixoado de Lugo e entregado á proba, onte foi atropelado por defender a seguridade dos corredores. O ‘diavolo' Chiappucci, Ezequiel Mosquera e todos os que formamos a familia do Ancares Cycling Marathon mandámoslle o noso apoio e o noso cariño cos maiores desexos de recuperación e agarimo para a súa familia. Santi, non estás só, esta montaña escalámola contigo», aseguraron.

Indicios de voluntariedad

La víctima, según varias fuentes, intentó evitar que el conductor avanzase por una carretera que estaba cortada para que pasasen los ciclistas. De haber continuado, el coche se habría topado con los corredores bajando por una cuesta a gran velocidad.

Según el relato de quienes se encontraban allí, Seijas, al ver que el coche ignoraba en primera instancia las indicaciones de Protección Civil para que se detuviese, le dio el alto y fue cuando el vehículo le arrolló, causándole un traumatismo en la cabeza. Fue trasladado al HULA y tuvo que ser operado el mismo domingo.

El suceso tuvo lugar en el km 0 de la LUP-1407, en una zona en subida con visibilidad y en la que daba el sol. Según indicaron desde la central de emergencias del 112, hasta el lugar de los hechos acudieron miembros de Protección Civil de Cervantes, sanitarios y agentes de Tráfico.