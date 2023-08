El paso a nivel mortal de Lugo, un mes después del accidente: recién asfaltado y más visible, pero sin semáforo

A. Siso

La mañana del 12 de julio, hace hoy un mes, un tren se llevó por delante la vida de dos jóvenes leoneses que cruzaban un paso a nivel con su coche en el lugar de Recimil, a las afueras de la ciudad de Lugo. Un tercer compañero resultó herido. Desde entonces, pocas cosas han cambiado en la vía Lugo-Ourense, donde murieron los chicos, de 19 y 21 años, y también donde trabajaban, ya que estaban todos contratados por una empresa que se dedica a la electrificación de la vía.

Un mes después, en el paso a nivel de Recimil sigue sin haber un semáforo, como pedían los vecinos. Desde hace unos días, eso sí, el firme sobre el que pasa la vía fue asfaltado. Ninguno de los residentes en la zona sabe quién lo hizo ni cuándo. Solo saben que fue durante la noche.

Alguno, eso sí, se aventura a señalar. «ADIF dixo desde o principio que non facía falta máis seguridade no paso. E un día, de súpeto, aparece asfaltado. Iso chámase non recoñecer o erro e tratar de tapalo sen que ninguén se decate», sostenía un vecino este miércoles, durante la manifestación que hicieron una veintena de ellos frente a la Subdelegación del Gobierno en Lugo.

La comparación evidencia que el paso a nivel de Lugo fue asfaltado recientemente para eliminar el hueco entre el firme y la vía donde se podían quedar enganchados los coches LAURA LEIRAS

Ligeros cambios en el paso

Y lo cierto es que la imagen del paso a nivel sí que ha cambiado, aunque no tanto como desearían los vecinos. Desde hace unos días, el asfaltado tapó los huecos que había entre las piedras y la vía hasta el día del accidente y que muchos vecinos catalogaron como «un grave perigo».

Ya al día siguiente del siniestro, algunos aseguraban que «alguien» había ido a tapar estos espacios con grava y tierra de una finca cercana.

Además, se han podado los arbustos que hacían difícil ver una señal de zona de paso de trenes a unos 30 metros de la vía. Todo esto, dicen los vecinos, «de noite e sen avisar a ninguén».

Desde que ocurrió el accidente, el ADIF insistió en que no era necesario añadir más medidas de seguridad en el paso (como un semáforo) porque el proceso de licitación para que sea eliminado ya está en marcha, al igual que muchos otros de la provincia.

Los vecinos, sin embargo, insisten en que el proceso para que se retire el paso podría demorarse años. «Ata entón imos estar sen medidas de seguridade?», se preguntaba alguna de las manifestantes en la protesta del miércoles. Muchos incluso reconocen que, desde entonces, cruzan el paso a nivel con sus coches «con miedo».

Las víctimas

El suceso ocurrió poco después de las nueve de la mañana del 12 de julio. Joseph Aarón Chalén, un joven de 21 años que iba en el asiento del copiloto, falleció casi al instante, ya que el tren chocó con el turismo por su lado. Horas después, falleció en el hospital de Lugo Marco Fernández, el conductor, de 19 años, debido a las graves heridas que sufrió. Ambos eran naturales de León.

El único superviviente fue J. F. G., su compañero, de 22 años y que viajaba en el asiento derecho trasero. Se salvó de forma «milagrosa», según los investigadores. Pasó varios días en la uci del HULA y, ahora, se encuentra ya en su León natal en la fase de rehabilitación.

Todos fueron compañeros en el CIFP Tecnológico Industrial de León y hacían las prácticas en la empresa Telice, subcontrata de ADIF, en las labores de electrificación de la vía Lugo-Ourense, con sede en Oural.

El 12 de julio, dos jóvenes leoneses murieron después de que un tren arrollase el coche en el que viajaban con otro compañero, que sobrevivió LAURA LEIRAS

Las indemnizaciones podrían superar el millón de euros

Un mes después del siniestro, la evolución natural del proceso parece clara. Los seguros implicados en el accidente entran ahora en una fase en la que se jugarán mucho dinero en las posibles indemnizaciones que reclamarán los afectados. La familia de alguno de los fallecidos incluso ha visitado estos días el paso a nivel mortal acompañada de sus abogados, que se encargarán de reclamar indemnizaciones que podrían alcanzar el millón de euros.

La clave estará en si se le atribuye la culpa del accidente al ADIF por la supuesta falta de seguridad del paso a nivel o si el señalado es el conductor, fallecido, por ignorar presuntamente la señal de Stop que hay en la entrada del paso. Además, los tres pasajeros podrían reclamar a su empresa, alegando que fue un accidente laboral.