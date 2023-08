El BNG acusa a la Xunta de «obstaculizar» el acceso a la información de sus diputados

Imagen de archivo de una sesión plenaria en el Parlamento de Galicia PACO RODRÍGUEZ

Daniel Castro, diputado del BNG, ha acusado a la Xunta de «falta de transparencia» y de «obstaculizar» el acceso de los diputados de su partido «á unha información que teñen dereito», tal y como refleja el artículo 9 del reglamento del Parlamento de Galicia. Recriminan al Gobierno autonómico que con estas actitudes están «dificultando o seu traballo como representantes do pobo».

En el mes de febrero el Bloque también denunció este «comportamiento poco democrático» ante la Valedora do Pobo. En una resolución en junio, se dirigió a la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia advirtiendo que no se había proporcionado la información «nun bó número de iniciativas», imposibilitando el trabajo de los diputados e incumpliendo «un dereito fundamental derivado da representación política que ostentan e do exercicio do cargo representativo».

A pesar del aumento de solicitudes contestadas por parte de la Xunta al Bloque, Castro también denuncia que «en moitas ocasións falla a calidade das respostas, porque ou se remite a algún enlace dunha páxinas web que non aportan nada, ou a información que facilitan no é a solicitada ou incluso nas súas respostas chegan a poñer deberes aos deputados».

El BNG denuncia que algunos de las cuestiones donde «a resposta foi insuficiente ou pouco transparente» es sobre los contratos publicitarios y sus cantidades con la empresa Sogama en los años 2019, 2020 y 2021.