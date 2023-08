Las protestas del paso a nivel mortal de Lugo llegan a la Subdelegación del Gobierno: «Vai morrer máis xente»

Una veintena de vecinos se manifestaron este miércoles frente a la Subdelegación del Gobierno. A. SISO

Ha pasado casi un mes desde que un tren se llevó las vidas de dos jóvenes leoneses en el paso a nivel de Recimil, a las afueras de Lugo. Marcos Fernández (conductor, 19 años) y Joseph Aarón Chalén (copiloto, 21 años) murieron tras ser arrollado el coche en el que viajaban por un convoy, a eso de las nueve de la mañana.

Desde el primer momento, los vecinos de Recimil y Coeo, los dos núcleos más cercanos al paso a nivel mortal, advirtieron de la falta de señalización que había en la zona y la necesidad de aumentar la seguridad para evitar más accidentes. ADIF, sin embargo, contestó rápidamente que el paso estaba pendiente de ser eliminado, por lo que no era necesario acometer ninguna reforma.

Los vecinos no han dejado de protestar desde entonces. Cada día, a las dos de la tarde, se reunían en el paso a nivel. Luego, pasaron las manifestaciones a la tarde. Ahora, han decidido trasladarlas a la puerta de la Subdelegación del Gobierno.

«Vimos que no paso a nivel non nos facían caso, así que decidimos vir a onde se toman as decisións», contaba una vecina. Y el cambio es firme. Cada miércoles, a las 12.00 horas, se concentrarán frente al edificio estatal para reclamar más medidas de seguridad para el paso a nivel.

Los vecinos afectados por el paso a nivel en el que murieron dos jóvenes anuncian movilizaciones U. Carrera / André S. Zapata

«Non é cuestión de que pode supoñer un perigo. É que, se segue así, vai morrer máis xente», añadía otro vecino. Los presentes sostenían este miércoles que la responsabilidad es de ADIF, ya que el paso nivel «non está ben sinalizado, o terreo estaba en mal estado e non ten tampouco un aviso sonoro», dicen.

Casi un mes después del suceso, los vecinos confiesan que siguen cruzando el paso a nivel, pero «con medo». Alguno incluso afirma que «os sustos que levamos non figuran nas estatísticas, pero engaden aínda máis temor aos veciños».

Miembros del Partido Popular de Lugo han acudido con frecuencia a las concentraciones de los vecinos de Recimil y Coeo. Este miércoles, tampoco faltaron.

El superviviente ya ha vuelto a León

Esta misma semana, la familia de uno de los fallecidos acudió al paso a nivel junto a sus abogados. «Estaban todos moi afectados, claro. Dímoslles o noso apoio e eles a nós polas manifestacións», explicaba una residente en Recimil.

El joven herido en el accidente, el único que sobrevivió, se encuentra ya en León. Natural de La Bañeza y de 22 años, ingresó en el HULA después del siniestro. Su pronóstico era mucho más leve que el del resto de ocupantes, pero aún así permaneció varias semanas hospitalizado.

Hace unos días, fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de León, donde está ya con labores de rehabilitación física debido a las secuelas del accidente.