El jabalí está detrás de uno de cada cuatro accidentes de tráfico en Galicia

Alberto López

De cada cuatro accidentes que ocurren en las carreteras gallegas, uno lo provoca el atropello de un jabalí. En la provincia de Lugo, la proporción aumenta: uno de cada tres. Es una de las consecuencias del imparable crecimiento del imperio del ungulado, que no solo destroza cultivos sino que se está convirtiendo en el gran problema de las carreteras gallegas. En Galicia se registraron el año pasado 12.900 accidentes de tráfico; 3.585 fueron causados por un jabalí. Prácticamente 10 cada día. Y la cifra no deja de crecer cada año, aunque ha sido en el último lustro cuando el índice de siniestros protagonizados por animales ha alcanzado proporciones alarmantes.

En realidad, la inmensa mayoría de estos accidentes tienen solo consecuencias materiales, pero de vez en cuando se produce una tragedia como la de Chantada que recuerda la enorme peligrosidad que supone cruzarse en la carretera con uno o varios jabalíes. El año pasado, los atropellos de animales causaron en Galicia 87 heridos, seis de ellos de carácter grave.

¿Cómo combatir este problema? Pocos remedios funcionan contra el jabalí, al menos de forma permanente. Las administraciones han tomado iniciativas de todo tipo, que van desde la emisión de ultrasonidos a la diseminación de orines sintéticos de lobo, el único depredador conocido que tiene el jabalí. Sin embargo, la única medida eficiente para sacar al jabalí de la carretera son las vallas y, aun así, la capacidad destructiva del ungulado es capaz de acabar a largo plazo con cualquier tipo de protección. La Xunta, por ejemplo, ha reforzado en los últimos meses la valla protectora en la vía que une Monforte y Lugo, en el tramo entre Pobra de San Xiao y Sarria y en la autovía entre Ferrol y Vilalba. Sin embargo, la mayor parte de los accidentes se producen en carreteras secundarias por las que el jabalí o cualquier otro animal, puede cruzar libremente. El expresidente Feijoo fue víctima de un accidente por atropello de un jabalí en la autopista Santiago-Ourense y, más recientemente, le ocurrió algo parecido al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

Territorialmente, la provincia de Lugo es la que registra un mayor número de siniestros relacionados con animales. El año pasado fueron 1.610, 31 más que en la provincia de Ourense, donde la problemática es muy similar. En A Coruña fueron 1.332 y en la provincia de Pontevedra, 973. Galicia es, junto con Castilla y León, la comunidad más afectada de España en la estadística de atropellos a animales.

Lo que debes hacer según la DGT si te cruzas un jabalí en la carretera C. Portolés

Cuatro consejos para evitar males mayores

La posibilidad de enfrentarse a un jabalí en la carretera es cada vez mayor. Si se ve en esa circunstancia, le conviene atender estos consejos:

Sea prudente. Tenga en cuenta que hay más probabilidades de encontrarse con un jabalí un domingo entre las ocho de la tarde y las once de la noche, especialmente en los meses de otoño e invierno. La estadística dice también que hay más accidentes en noches claras y despejadas y en tramos rectos y largos, cuando se tiende a aumentar la velocidad. Esté atento a los dos lados de la carretera (se suele vigilar más la derecha) y a cualquier brillo en las orillas

No dé volantazos. Es la peor opción, intentar esquivar al animal con un volantazo que le puede enviar a la cuneta con resultados trágicos. Si no puede frenar a tiempo, afronte la colisión agarrando fuerte el volante y, si le es posible, choque en ángulo, no frontalmente.

Justo antes de la colisión. Levante el pie del freno. De esta manera levantará el morro del vehículo y reducirá las posibilidades de que el animal se acabe estrellando contra el parabrisas.

Tras el accidente. No se acerque al animal, que podría darle un segundo disgusto. Deje el coche en un lugar seguro, fuera de la calzada, compruebe los daños y dé parte a la Guardia Civil o a quien corresponda. Posteriormente, en cuanto le sea posible, comunique los daños a su seguro.

Lo normal es que los daños los asuma el propietario del vehículo

Hay pocas posibilidades de reclamar con éxito responsabilidades a un tercero tras un accidente con un jabalí. La ley establece que el responsable es el automovilista, aunque hay dos excepciones. Una es que se pueda demostrar que la irrupción del jabalí en la calzada es una consecuencia directa de una acción de caza llevada a cabo el mismo día o doce horas antes, con lo que el automovilista damnificado podría reclamar al propietario del terreno. La segunda posibilidad es demostrar que el animal se coló por una valla deteriorada o en un tramo que no estuviera señalizado. En ese caso, la responsabilidad sería del titular de la carretera.