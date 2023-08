Agua embotellada para 30.000 personas en Foz en pleno bum turístico y festivo

La hostelería utiliza agua embotellada para la cafetera Xaime Ramallal

Foz, en el corazón de A Mariña, una de las principales villas turísticas de la costa de Lugo, inicia hoy la semana grande de sus fiestas patronales. Lo hace por todo lo alto, pero en una situación anómala, por la recomendación que rige desde finales de la semana pasada de no beber agua de la traída ni de usarla para cocinar alimentos. Los elevados niveles de trihalometanos detectados no han vuelto a la normalidad, y aunque en sí no suponen un riesgo inminente para la salud, «preferimos ser cautos», afirman desde el Concello.

El ambiente está caldeado en un municipio que en pleno agosto triplica su población, que se estima puede rondar las 30.000 personas. Y más en fiestas. Pero la seguridad va primero, y desde Gestagua, la concesionaria encargada de supervisar la calidad del agua en Foz, concello que desde hace unos años aglutina gran número de las segundas residencias de veraneo de A Mariña y que figura en el «top ten» de Galicia por número de viviendas de uso turístico, se muestran todavía precavidos. «De momento no tenemos fecha fija para poder certificar la seguridad del agua de la red municipal. Estamos haciendo análisis cada dos días, y la evolución es positiva, pero aún insuficiente para garantizar el consumo humano», explicaban responsables de la empresa, que confían en que la situación se normalice en los próximos días.

La nueva ley permite a la Xunta intervenir traídas de agua en caso de mala gestión de los concellos pablo gonzález

Mientras tanto, los vecinos y visitantes que se encuentran estos días en Foz disfrutando de sus vacaciones no tienen más remedio que hacer acopio de botellas de agua mineral y garrafas en unos supermercados que a estas alturas del año están al límite. «De momento o abastecemento de auga embotellada está garantido. Pero se esta situación se alonga, non sabemos se poderemos facer fronte a tanta demanda», confesaba una trabajadora de uno de los supermercados del municipio. Con rostro preocupado, ella y sus compañeras se afanaban en colocar las botellas de agua en los estantes medio vacíos, mientras los clientes se hacían con más botellas de las estrictamente necesarias. «Es mejor pecar de precavidos», aseguraban.

Pero si esta situación afecta a un colectivo este es, sin duda, el de la hostelería. A finales de la semana pasada ya tuvieron que adaptarse a las circunstancias y se surten de garrafas de agua mineral para preparar los cafés y las comidas de los clientes. «En cuanto nos enteramos, fuimos a comprar suministros por si se agotaban. Están siendo unos días muy difíciles, porque hay mucha gente de fuera, y el problema parece agravarse en vez de solucionarse», comenta una camarera, que trabaja en una de las cafeterías de la céntrica avenida Álvaro Cunqueiro, mientras atendía una terraza llena de clientes que bromeaban entre ellos. «Antonio, ¡non se pode beber auga, bebe viño!», incitaba uno a su compañero de jarana, situado en otra mesa. Y aunque las bromas eran recurrentes, el tema preocupa, y mucho, a los vecinos. «Non é a primeira vez que hai problemas coa traída municipal», aseguraba un particular. «O verán pasado saían as augas escuras e turbias. E agora volvemos estar nas mesmas, ou aínda peor», se lamentaba.

Por qué se recomienda no consumir el agua de la traída de Foz La Voz

Otros vecinos y comerciantes de Foz reconocen que les da hasta reparo lavarse los dientes «porque a auga da traída sae moi turbia», confiesan. «Sei que seguramente se está pecando dun exceso de prudencia, pero aínda así, esta situación non puido vir en peor momento», añaden, en consonancia con el sentir popular mayoritario, ya que Foz en estas fechas es un hervidero de turistas, «sobre todo coas festas grandes do San Lourenzo, que sempre atraeron a moitos visitantes», explican con evidente incertidumbre.

De momento, el Concello sigue trabajando para restablecer el servicio de agua con todas las garantías lo antes posible, y llama a la calma, porque sería preciso un consumo prolongado, de años, para que afectase a la salud. Por lo pronto, la recomendación sigue en vigor. En Foz, la sed se calma con agua mineral embotellada.