La medidas del Sergas en primaria hacen efecto, pero sigue la sobrecarga

Martina Miser

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés estuvo en el punto de mira durante todo el verano pasado por la dificultad para cubrir las guardias en los puntos de atención continuada (PAC). Tanto que no fueron una ni dos ni tres las jornadas en las que no hubo médico en alguno de estos puntos. La difícil situación obligó al Sergas a relevar el gerente de esa área y poner a José Flores al frente, pero este año la situación se ha reconducido y hasta los sindicatos admiten las mejoras. Eso sí, otras áreas sanitarias pasan un verano «igual o peor» y la pediatría de primaria sigue en números rojos.

El caso de Pontevedra

Menos problemas. Enrique Marra-López, secretario general del sindicato médico CESM en Galicia, explica que las medidas funcionaron en la zona de Pontevedra. Se contrataron refuerzos de costa en Sanxenxo y O Grove y a nivel de médicos de familia se han hecho sustituciones. Diferente es la situación de la pediatría de los centros de salud, «con enormes problemas». En los PAC al menos no hay descubiertos y se establecieron servicios a mayores en eventos multitudinarios como la reciente Festa do Albariño o el PortAmérica, celebrado a mitad de julio.

Que se solventaran problemas en esta área sanitaria no quiere decir que en atención primaria, indica Marra «los profesionales no estén sobrecargados». Además, hay problemas de coberturas en Ourense, en algunos puntos de A Coruña y Santiago «y el sistema informático está siendo un atranco». CESM asegura que la atención primaria es el punto débil de la sanidad por lo que tras el verano «volveremos a la carga para que se tomen medidas». Secundino Barreiro, representante de primaria de O´Mega, el otro sindicato médico de Galicia, coincide en que este año la situación ha mejorado algo respecto al pasado verano, «que en Pontevedra era desastrosa». De todas formas no se cumple la dotación prevista de médicos, recuerda, y este fin de semana hubo menos en los PAC de A Parda o Caldas, mientras que el sábado por la mañana no hubo facultativo en varios puntos.

Los centros de salud

Agendas bloqueadas. En Santiago hay llamadas de última hora para cubrir alguna de estas urgencias extrahospitalarias en los PAC, en Vigo hay zonas con enormes dificultades como Ponteareas y A Guarda y lo mismo ocurre en la zona de Burela. Los médicos de los centros de salud se encuentran con agendas de trabajo extensísimas y cuando llegan pacientes urgentes se desbordan, «te vas a casa con sensación de agobio porque no lo revisaste todo», explica Barreiro.

Cada centro de salud presenta sus peculiaridades. Susana Aldecoa, médico de familia en Beiramar (Vigo) y vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, asegura que en su centro de salud trabajaron cinco de siete facultativos durante la primera quince de julio pero en la segunda hubo jornadas con solo uno. Las consecuencias de estas dos semanas, explica, fueron importantes: «bloqueada toda la atención de crónicos de todos los cupos, bloqueos diarios completos de al menos dos agendas y un día de todas. Demoras en todas las agendas e imposibilidad de pedir citas en agosto por bloqueos preventivos».

Sanxenxo y O Grove concentran los refuerzos sanitarios del verano en el área cristina barral

En Ourense los puntos de atención continuada capearon, explica Manuel da Costa, de la junta directiva del colegio de médicos, «se esperaba un verano muy negro pero se fue solventando». En esta área hay un acuerdo para que si los centros de salud no logran cubrir los turnos de tarde las urgencias puedan ir a los PAC.

En el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago, explica Jesús Sueiro, «as vacación non se cobren e hai unha xubilación a maiores tamén sen cubrir. A situación depende tamén do número de médicos que voluntariamente queiran facer prolongacións, e aquí fanas de xeito habitual tres ou catro de vinte». Esta medida de prolongar jornada para atender a los pacientes de otros profesionales no es para Sueiro la solución, ya que un mismo usuario acaba siendo visto por tres o cuatro profesionales, «e pérdese a continuidade asistencial».

Los residentes

Entre urgencias y primaria. Uno de los objetivos del Sergas es que los residentes de medicina de familia que terminan su período de formación se queden en atención primaria, y más en concreto en los centros de salud. Pese a que finalizaron en mayo la Consellería de Sanidade sigue sin dar los datos de cuántos lo hicieron, pero los facultativos consultados aseguran que las cifras no son malas. El representante de O´Mega en este nivel asistencial, Secundino Barreiro, asegura que en el área de Pontevedra «casi todos se quedaron en primaria», y en este caso resalta el trabajo llevado a cabo desde la gerencia para fidelizarlos. En Ourense, apunta da Costa, algo menos de la mitad optaron por las urgencias de hospital y el resto por primaria, casi todos en centros de salud.

Lista de espera

20 días para lograr una cita. La consecuencia más directa de la sobrecarga en las agendas de primaria son las demoras para atender a los pacientes, pero hay enormes diferencias en función del centro de salud y el facultativo. En O Milladoiro (Ames) hay casos en los que en todo el mes solo hay huecos el 24 de agosto, en centros de Vigo el día 22 o en Marín la primera cita aparece el 21 en alguna agenda. Sin embargo en el ambulatorio Virxe Peregrina del centro de Pontevedra hay huecos este lunes, en el del Lérez mañana 8 de agosto y en Sanxenxo también hoy. En Lugo el pasado viernes podía pedirse cita para este lunes, al igual que en Carballo y en ambulatorios de Ourense. En Bueu hay que esperar al día 10 y en Ferrol, en el Fontenla Maristany, al 11.

La atención en hospitales

A la búsqueda de médicos en Ourense. Que no hay médicos para hacer sustituciones es de sobra conocido —también hay problemas en enfermería— pero desde hace unos años la Xunta no los encuentra ni para cubrir turnos imprescindibles como son las guardias. Pasó en los hospitales comarcales otros veranos, sobre todo el de O Barco, con los especialistas de medicina interna o traumatología, y este mes de julio la gerencia de Ourense se encontró con que no tenía médicos suficientes para cubrir todas las urgencias del CHUO. Tanto que tuvo que lanzar una convocatoria especial para lo que queda de año, abierta a todos los facultativos del hospital y también a los de urgencias de cualquier complejo hospitalario público y del 061. De momento ya se consiguió atraer a nueve profesionales que permiten paliar este déficit.

Información elaborada con la aportación de las delegaciones de La Voz de Galicia.