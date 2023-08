Santiago podría recaudar unos 2,62 millones de euros si aplica una tasa turística en la ciudad

Turistas en Santiago XOAN A. SOLER

A la espera de lo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responda a la propuesta del Concello de Santiago de permitir la implantación de la tasa turística en los municipios con gran impacto de visitantes, la capital gallega podría recaudar más de 2,5 millones de euros al año por esta tarifa. El informe que elaboró el catedrático de Dereito Financeiro de la Universidade de Santiago, César García Novoa, especifica que, si en el 2022 hubo 1,5 millones de pernoctaciones en Compostela, un impuesto al turismo permitiría ingresar 2,62 millones de euros si se aplica una media de 1,75 euros por persona y pernoctación.

Las cifras, de todas formas, no son fáciles de calcular, porque dependen del tipo de plazas hosteleras de la ciudad: mientras que en el caso de las pensiones se calculan 0,5 euros por persona y noche, si se trata de hoteles de la máxima categoría, los ingresos se multiplican por cinco. Y también del tipo de pernoctación, porque no hay que olvidar que el borrador que Raxoi envió a la Xunta establece que solo se cobrará a quien se aloje por motivos turísticos, por lo que habría que excluir a todos los viajeros que llegan a Santiago por razones laborales, académicas o de salud. De ahí la dificultad para tener estimaciones fiables.

Los encargados de recaudar serían los responsables de los alojamientos turísticos, y para ello se establecen dos períodos de autoliquidación del impuesto: del 1 de abril al 30 de septiembre y del 1 de octubre al 31 de marzo del siguiente año. ¿Y por qué el modelo remitido por la alcaldesa Goretti Sanmartín apuesta por que lo hagan solo los concellos declarados como de gran impacto turístico? Porque así lo recomienda el informe del catedrático de la Universidade de Santiago. Es más, el borrador de proyecto de ley se enmarca casi en su totalidad en las recomendaciones hechas por este experto.

En él, se ofrecen tres fórmulas para crear el impuesto turístico en Galicia: primero, cederlo a los municipios y que estos lo exijan o no; segundo, tal y como recoge la ley valenciana, que sea obligatorio en todos los ayuntamientos, pero que estos puedan bonificarlo hasta el cien por cien, «unha opción que cremos que debe ser descartada». Finalmente, se plantea una tercera alternativa, la más viable, que es la que quiere Santiago que se aplique en los municipios de gran impacto turístico, «que a iniciativa para que sexa declarado como tal lle corresponda exclusivamente ao pleno municipal do respectivo concello».

No a los excursionistas

La creación de una tasa turística crea el dilema de qué ocurre con aquellos visitantes que no pernoctan en la ciudad, como peregrinos o excursionistas. Para García Novoa, no cabe la posibilidad de gravar a estos turistas con un impuesto, «porque a única maneira de facelo de forma razoable, e sen causar problemas irresolubles de dogmática fiscal, é vinculalo á presenza do turista nun espazo físico da cidade distinto da vía pública». Se trata del modelo conocido a nivel internacional como el impuesto de ocupación de habitaciones.

Foz ve con buenos ojos una medida que la mayoría de los alcaldes descartan

Solo un Concello más, el de Foz, está de acuerdo con la aplicación de una tasa turística. El alcalde, Fran Cajoto, que está a favor de implantarla, explica que sigue muy de cerca lo que ocurre en Santiago para actuar en consecuencia.

En el resto de los concellos, este debate no está sobre la mesa. Al menos, por el momento. Ni en Sanxenxo ni en Bueu; tampoco en Pontevedra o Vigo lo ven. El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, afirmó que no es el momento de aplicar tasas, «cuando lo que queremos es que siga creciendo el turismo». Para el popular, esta imposición sería más un problema adicional que una solución. «Hay que hacer muchas cosas para mejorar los servicios que prestamos a nuestros visitantes antes de hablar de un incremento positivo», zanjó.

Los esfuerzos en Porto do Son, señaló el regidor Luis Oujo, se encaminan a «atraer un turismo de calidade», opuestos a aplicar una posible tasa para visitantes. En Noia tampoco se ha planteado: «Non hai saturación que leve a aplicar medidas deste tipo», explicó el titular del gobierno local, Santiago Freire.

Desde María Pita, la alcaldesa, Inés Rey, indicó que «no hay razones objetivas para establecer una tasa turística en A Coruña». Tampoco es una de las demandas en Ferrol, donde ni siquiera forma parte del debate político. Los concellos de Ares y Cedeira coinciden en este planteamiento.

En uno de los destinos preferidos de los turistas en Galicia, la Ribeira Sacra, esa cuestión sí se llegó a valorar. Desde la gerencia del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra explican que, aunque es un tema que se trató en varias reuniones, «nunca se llegó a concretar la posibilidad de establecer una tasa», pese a que es un destino turístico frágil.

Los alcaldes de las zonas más turísticas de la Costa da Morte también se unen a esta dinámica, contraria a la que defiende el gobierno nacionalista de Goretti Sanmartín. Pero por el momento. En Fisterra, la regidora, Áurea Domínguez Sisto, rechaza cualquier movimiento en este sentido a corto plazo, pese a que no se muestra en contra. «Antes de aplicar calquera taxa turística, é necesario dotar a vila de servizos que agora mesmo non ten. Persoalmente, non me desgusta, pero sempre que haxa unha oferta da que agora carecemos», afirmó. En Malpica y en Laxe no creen que este sea el momento para poner en marcha ninguna tasa.