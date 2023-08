Rueda pide formar «unha fronte política» sobre financiación y no descarta la vía judicial

Xurxo Martínez | EFE

«Galicia non o pode permitir. Para darlle máis a outros, a alguén terá que quitarlle», zanjó este mediodía Alfonso Rueda tras la reunión del Consello de la Xunta. El presidente del Gobierno gallego rechaza cualquier «pacto bilateral» sobre financiación autonómica, como el que estaría proponiendo el PSOE a Junts y ERC para lograr apoyos a la investidura de Pedro Sánchez, y reclama convocar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se pacte un nuevo modelo de reparto, después de nueve años con el sistema actual caducado.

«Hai que sentarse no Consello de Política Fiscal e Financieira. Se Alberto Núñez Feijoo é presidente do Goberno, Galicia tamén llo pedirá», expuso Alfonso Rueda, que situó en esta reunión el lugar y el momento donde analizar «cal é o escenario para ter financiamento xusto, equilibrado e solidario. Iso non se vai conseguir se se fala bilateralmente». Lamentó que la negociación sobre la financiación con los partidos independentistas catalanes «non é de recibo», ya que se produciría sin contar con el resto de representantes autonómicos y supondría una condonación de deuda «de miles de millóns para unha investidura».

«Estou seguro de que moitas comunidades non van pasar por iso. Negóciase cos cartos de todos os españois e tamén de Galicia», continuó el titular de la Xunta, que descartó pensar que Pedro Sánchez llegue «tan lonxe» para contar con esos apoyos que le permitan seguir en la Moncloa. «Sinceramente, espero que esté pensando en voz alta», añadió.

En caso de producirse, aun así, Rueda abogó por empezar con una «reacción política», buscando aliados en otras comunidades autónomas, algo que consideró que no será complicado. Recordó el encuentro mantenido en Santiago hace ya dos años, con Alberto Núñez Feijoo como presidente de la Xunta, en el que ocho comunidades presididas por gobiernos de distinto signo político firmaron un acuerdo para impulsar un nuevo modelo de reparto en la financiación. «Se non nos sentamos será imposible», lamentó.

Tampoco descarta acudir a la vía judicial si este primer intento político no funciona. De nuevo tiró de hemeroteca y apuntó a la judicialización del dinero reclamado por la recaudación del IVA de diciembre del 2017. Aquello llevó a la Xunta a interponer un recurso contra el Estado en el Tribunal Supremo, que terminó dándole la razón al Gobierno gallego. «Non hai necesidade de xudiciar algo tan obvio porque ten os seus tempos e os seus custes que Galicia non ten por que soportar», indicó, sin llegar a descartar esta vía.

Preguntado si Galicia se debería haber acogido al Fondo de Liquidez Autonómico -fue la única comunidad que no lo hizo para evitar una mayor intervención de Hacienda en sus cuentas-, el titular de la Xunta considera que se actuó de forma correcta, si bien se observa ahora que Sánchez «premia aos incumplidores». «Moita xente se fai esa pregunta. Acudir ao FLA supuña intereses máis altos e restaba capacidade de actuación», recordó Rueda, ironizando con que el BNG estuviese a favor de utilizar un mecanismo que le habría hecho «restar soberanía» a Galicia.

«Foi acertado. Agora vemos que se premiaría só ao FLA e iso non o entendería ninguén», siguió el presidente de la Xunta sobre el presunto interés del Gobierno en condonar deuda a las comunidades que financiaron su deuda a través del mecanismo del Estado en vez de por vías privadas. «Hai que beneficiar a todos por igual», subrayó.