El turismo gallego sigue creciendo, con 2,7 millones de viajeros en seis meses

La playa de Silgar, en Sanxenxo, abarrotada de bañistas, a principios de esta semana CAPOTILLO

Si el 2022 fue un año de récords turísticos para Galicia, el 2023 va camino de superarlo. Eso indican, al menos, los datos de viajeros y pernoctaciones registrados en los distintos establecimientos turísticos gallegos en el primer semestre del año, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según esas cifras, la comunidad recibió entre enero y junio a más de 2,7 millones de viajeros (2.715.755 es el número exacto que el INE atribuye a Galicia). Son casi un 12 % más que en el mismo período del año pasado. Y las cifras ya superan ampliamente las prepandemia. Hubo un 35 % más de viajeros que en los primeros seis meses del 2019, cuando apenas se superaron los dos millones.

Sube también el número de noches que entre todos ellos pasaron en tierras gallegas, hasta superar los 4,7 millones de pernoctaciones (4.718.587). Supone un crecimiento del 10,6 % con respecto a la primera mitad del 2022, y casi un 23 % más que en los primeros seis meses del 2019, antes de la irrupción del covid.

Los datos podrían ser aún más abultados. Y es que las estadísticas del INE recogen el número de visitantes y de pernoctas realizadas en hoteles, cámpings, alojamientos de turismo rural, albergues y apartamentos turísticos. Pero en Galicia, estos últimos se diferencian de las viviendas de uso turístico (VUT), es decir, las que se ofrecen en plataformas tipo Airbnb, que no tienen personal contratado, no ofrecen servicios adicionales y no tributan como actividad económica, sino como rendimiento inmobiliario. En Galicia hay registradas casi 20.100 viviendas de este tipo, que suman unas 107.000 plazas, representando el 41,3 % del total.

Tirón de los albergues

Al margen de este tipo de alojamientos, opción al alza para los turistas, son los hoteles los que dan cobijo a la mayoría de quienes visitan Galicia. Tres de cada cuatro durmieron en un establecimiento hotelero. En la primera mitad del año, sumaron más de dos millones de visitantes, que pasaron aquí 3,6 millones de noches.

El tirón de los distintos Caminos de Santiago hace de los albergues la segunda opción más elegida por quienes viajan hasta la comunidad. Es, además, la modalidad de alojamiento que más crece. Entre enero y junio recibieron a más de 440.000 turistas y peregrinos, un 14,4 % más que en la primera mitad del 2022.

Cámpings y apartamentos turísticos también mejoran sus resultados respecto al año anterior, con 71.700 y 91.000 viajeros recibidos en seis meses. Solo los alojamientos de turismo rural presentan peores cifras, al quedar rozando los 72.000 huéspedes, un 7,25 % menos.

Cada vez más extranjeros

El INE también revela que Galicia recibe cada vez a más turistas internacionales. El 37,3 % de los 2,7 millones de viajeros acogidos en la primera mitad del año residían en el extranjero. Es decir, casi cuatro de cada diez hospedados en alojamientos turísticos gallegos llegan de fuera de España. Los extranjeros recibidos fueron algo más de un millón, frente a los 1,7 millones de residentes en territorio español, incluidos los propios gallegos que hacen turismo dentro de la propia comunidad.

Llaman la atención los datos de los albergues, en los que los foráneos son clara mayoría, representando el 61 % de los alojados.

El sector habla de «un buen verano», con muchos turistas, pero menos gasto

«Nuestras previsiones para la primera mitad del año eran buenas, porque los cinco primeros meses habían funcionado muy bien. Pero junio no fue tan bueno como pensábamos», indica Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia.

Explica que las pernoctaciones se mantuvieron, pero que ha bajado «muchísimo» el gasto medio por viajero. «En cifras de viajeros y noches estamos bien, porque la gente sí sale de vacaciones. Aunque tienden a reducir la duración del viaje, también hay más gente que viaja. Lo que nos preocupa es el gasto, que parece mantener una tendencia negativa, y eso podría afectar a septiembre, que suele ser un buen mes, pero parece que la inflación ya está haciendo mella», apunta Pardal.

El Clúster aún no tiene datos oficiales de cómo cerró el mes de julio, pero avanza que se cumplieron las previsiones que tenían, y que la ocupación media ha estado en el 70-75 %. Para agosto, la previsión es del 70-80 %.

Desde la federación Hostelería de Galicia, presidida por Cheché Real, dicen que este está siendo «un buen verano» porque están llegando «muchos turistas». Sin embargo, aunque la afluencia de visitantes es buena, comparten con Pardal la preocupación por la bajada del consumo: «Se nota un poco más de control de gasto. Aquel que gastaba 40 euros, ahora gasta 30, y el que gastaba 30, ahora gasta 20», dice Real.