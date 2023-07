Ramón Villares: «Espero que dentro doutros 40 anos de Galicia autonómica sexamos mellores, pero non distintos»

O catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, Ramón Villares, nunha homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán polo Día das Letras 2022 Eduardo Pérez

Nos inicios da Galicia autonómica, Ramón Villares (Xermade, 1951) era un novo doutorando que se preguntaba, como moitos outros, «a ver que sae de aquí». Corenta anos despois, este catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago foi o encargado de coordinar a publicación que editou o Parlamento co gallo dos 40 anos de autonomía, Os tempos son chegados. Un balance da Galicia autonómica 1981-2021, ademais de facerse cargo da introdución e de asinar un dos 18 artigos que a conforman, e á que os subscritores de La Voz teñen acceso na súa versión dixital. Villares explica que o proceso autonómico na comunidade non comezou con moi bo pé, pero foi mellorando co paso do tempo.

—Vostede foi o garante de redistribuír os contidos e deixar plasmados nesta publicación editada polo Parlamento os 40 anos da autonomía galega.

—Corenta anos parecen poucos, pero realmente foron moitos. Foi un desafío que ao principio parecía difícil, pero que foi camiñando cara a mellor. Todos os autores aos que convidei aceptaron a proposta e fixérono moi ben, así que, en conxunto, estou moi satisfeito co resultado. Trátase dun libro sobre a autonomía contada con ferramentas de científico, político, xurista, economista, enxeñeiro ou filólogo; é dicir, unha mirada dende un punto de vista disciplinar moi plural, pero bastante converxente dende o punto de vista das conclusións. A autonomía foi mellorando co tempo, en vez de ir cara a peor. Empezou moi mal, logo das pelexas co estatuto da aldraxe e os conflitos entre os partidos, pero foise consolidando e hoxe é o marco institucional que rexe a vida de Galicia en case todos os aspectos e que fai fronte ás necesidades máis urxentes da poboación, como a sanidade, a educación, a dependencia ou as infraestruturas. E iso pasou porque demostrou que era eficaz e eficiente para a propia poboación. Esta publicación trata de demostrar como en diferentes sectores, fose na industria, na pesca, na agricultura, na educación ou na cultura, houbo mudanzas que son debidas á propia existencia por primeira vez na historia dun marco específico de Galicia. Polo que eu vivín daquela, cando era un novo doutorando, había unha percepción de «a ver que sae de aquí». Non se sabía realmente. Había moitas voces críticas, de esquerda e de dereita, pero todo se foi asentando e colleu un ritmo propio. E todo isto levou a que, por exemplo, na cultura houbera unha gran explosión grazas a autonomía. Que podemos imaxinar que a houbese sen a autonomía? Ao mellor si, pero non son capaz de pensar que fose igual de importante. O resultado deste proceso de 40 anos, dende o punto de vista profesional, enténdoo como unha historia do tempo presente. Os historiadores tendemos a falar do pasado, pero isto é un reto porque é falar do que estaba sucedendo mentres ti viviches, e eu espero vivir moito tempo máis para contar máis cousas.

—Que se van atopar os subscritores de La Voz nestas case catrocentas páxinas?

—Non se van atopar a historia da autonomía, senón a autonomía analizada por distintas miradas disciplinares. Unha mirada moi plural. Incluso hai opinións moi distintas, e é lexítimo que as haxa. Pero eu insisto na idea de que, grazas a esta publicación, un pódese facer unha idea bastante máis plural e completa do que entendemos na rúa pola autonomía. Aínda falta moita pedagoxía para entender o que temos. Este non é un libro crítico, nin un balance, nin tampouco un libro branco, non se trata disto. Tampouco é un libro simplemente de historia. É un libro de ciencias sociais que mira dende diferentes puntos de vista diferentes o que é a realidade da autonomía en Galicia. Hai tamén algúns autores que sinalan as eivas que aínda temos e que teremos quizais no futuro, para que o lector tome nota. É un vademécum para entender a Galicia autonómica.

—Falaba de que a autonomía non comezou moi ben, pero que foi mellorando co tempo. Como mudou nestes 40 anos?

—Moito. Hai que pensar que cando empezou a autonomía había un 50 % de poboación activa en Galicia que se dedicaba ao sector primario. Hoxe representa o 6 ou 7 %. Había unha industria moi vinculada á tradición do viño e hoxe hai outra enfocada ao valor tecnolóxico. Tamén hai empresas que antes non había, como na moda. Hai unha estrutura territorial con dificultades porque o desleixo do territorio é un dos principais problemas que temos, pero que agora está máis comunicada, con autovías e aínda que falta parte da alta velocidade. A autonomía foi un factor moi importante, ao igual que a España democrática. Se alguén dos anos setenta esperta hoxe, custaríalle moito entender que é o que pasou. Houbo no ano 1977 unha reunión de expertos e intelectuais aos que se lles preguntou como imaxinaban a Galicia do ano 2002, 25 anos despois. O que vían era en claves que hoxe non entendemos, dábanlle máis importancia á recuperación da terra, falábase pouco de institucións ou da economía, e iso foi todo o que cambiou a Galicia autonómica. Non só polo valor dos dirixentes políticos, senón tamén da sociedade galega. A súa integración en Europa, o desprazamento masivo do campo á cidade, o crecemento das vilas.

—Cal é o camiño a seguir e os desafíos aos que se enfronta a Galicia autonómica de mañá?

—Sempre hai dous ou tres desafíos moi importantes. Hai que ter políticas proactivas para superar un dos problemas que temos reiteradamente, que é o abandono do territorio, o desleixo do espazo non cultivado, cos incendios, co desprazamento da xente do interior á costa. Debemos chegar a un punto de encontro ou a un pacto que chaman de país, é algo urxente. Como é ter un pacto pola cultura e a lingua. É certo que a lingua avanzou, non tanto en número como en calidade ou extracción social dos falantes, introducíndoos nas cidades e institucións. Pero temos un desafío moi grande, que é o de trasladar á xente a idea de que cunha cultura e lingua herdada somos máis importantes no mundo que sen ela. A autonomía axudou a camiñar cara a esa dirección, que tampouco digo que resolvese. E logo temos outros desafíos, máis transversais, de incorporación ás novas tecnoloxías. Non é que Galicia estea fóra diso, senón que temos un mercado de traballo bastante inelástico, de pouca mobilidade. E isto explica que moita xente se vaia porque non ten oportunidades.Temos que preguntarnos por que non poden quedarse algúns. Pero o problema non é quedarse, é para que. E por que non hai postos libres nin oferta de traballo cualificado. Ese é un asunto a resolver, pero eu son optimista, dentro do que cabe, do futuro. A sociedade galega é estable, un pouco envellecida e con tendencia a envellecer. Está a necesidade de rexuvenecer a propia demografía, non con métodos drásticos como a política de fillo único tipo China, ou por atracción masiva de poboación, porque non se pode facer así. Necesitamos políticas de promoción e de incentivos de apoio ás familias para fomentar a fecundidade. Igual dentro doutros 40 anos hai unha realidade que hoxe igual non somos capaces de imaxinar.

Os subscritores de La Voz con acceso dixital teñen dispoñible a descarga do exemplar a través desta páxina web: https://suscriptores.lavozdegalicia.es/os-tempos-son-chegados/

—Falaba dos dous estatutos, o de 1936 e o de 1981. Como bota man un do outro?

—O do ano 1936 é un excelente precedente, pero hai que falar da ausencia de institucións propias. O de 1981 foi capaz de levar adiante un texto, diferente, máis complexo e mellor estruturado, e deu lugar á creación das institucións. O actual pódese reformar, ou non, é algo que a min non me compete.

—No artigo que asina dedica unhas liñas á sociedade do benestar, que se nutriu das institucións e da sociedade. Que achegou a autonomía neste sentido?

—A autonomía foi un actor fundamental na consolidación da sociedade do benestar, na prestación de servizos básicos, na creación dunha rede de institucións educativas, de bibliotecas, da televisión e radio de Galicia, do fomento industrial e audiovisual que non existía... Agora o peso da cultura no PIB é dun 3 %, máis que a pesca. Entón, neste sentido a sociedade do benestar depende da acción pública e do uso que se faga deses recursos. Podemos gastar nunha cousa ou noutra, e hai algo que os economistas teñen dificultade para resolver: o gasto ideal. Como combinar as demandas sociais coas necesidades. Galicia é unha sociedade de benestar, non é escandinava, nin segue o modelo francés, italiano ou alemán, pero creo que avanzou máis do que se esperaba. Podemos comparala con dúas realidades aparentemente próximas e visibles: Cataluña e o País Vasco. Cataluña, cunha tradición industrial moi forte, foi evolucionando cara a un punto que hoxe ten máis problemas para definirse a si mesma, que non se sabe a onde quere ir. E o País Vasco, que chegou á autonomía nunha etapa cunha industria envellecida, cunha cidade, Bilbao, triste e negra, foi capaz de transformarse mediante un modelo distinto máis cooperativo, e hoxe é unha sociedade case modélica. Galicia está nun punto intermedio, pero tampouco está á cabeza.

—Estes 40 anos foron froito dun éxito colectivo. Non obstante, aínda que a maioría da poboación apoiaba a autonomía, no referendo houbo unha escasa mobilización. Como se explica iso? Non estaban convencidos?

—Non foi iso. Houbo un fallo estrepitoso por parte da UCD na xestión da preautonomía. Non foi capaz de transformar ese poder político nun proxecto ilusionante. Tamén había unha crise entre a UCD galega e a española, ademais dunha diferenza entre dous modelos do propio partido en España, un máis centralista e outro máis autonomista. E iso levou ao que sucedeu co estatuto da aldraxe, aprobado só cos votos da UCD. A reacción política foi extraordinaria, con mobilizacións, chamadas ás institucións dunha revisión, manifestos intelectuais... Unha mobilización que nin na República. Isto logrou resolver o asunto principal e encamiñar o estatuto nos pacto de Estado, pero a poboación quedou desconcertada. Houbo desconfianza dos actores políticos. Tamén o referendo foi feito nunha época pésima, o 20 de decembro, cun lema de «anque chova, vota». O resultado do referendo foi unha chamada de atención da poboación, e a autonomía empezou moi mal non porque o pobo tivese outro proxecto, foi porque os dirixentes non o souberon encamiñar. Non había ningún partido claramente autonomista. Aquí tivo que reinventarse todo iso, buscando un presidente que viña cun partido que non era inicialmente autonomista, Alianza Popular, con Albor, cunha UCD en caída libre e cun nacionalismo minoritario electoralmente que era antiautonomista. Nese contexto, foi un pouco milagroso que a autonomía non morrese.

—Que opina do debate que se abriu para reformar o Estatuto?

—Probablemente sería bo, pero non son nada partidario de que as cousas hai que facelas porque toca, sen saber para que. Que queremos reformar e para que? En que medidas queremos ter máis competencias e por que? Facelo por facelo está ben esteticamente, pero a reforma dos estatutos en xeral mellora cuestións técnicas. Na época do tripartito estivo madura a idea, pero Feijoo dixo que non, e electoralmente non lle causou desfeita, non foi penalizado. Hai que saber moi ben para que. Eu creo que o Estatuto é reformable, como a Constitución, pero temos que saber para que.

—Resolveríanse problemas urxentes de Galicia?

—Son da opinión de que o que se pode reformar con menos leis, mellor que con máis leis. Son partidario da solución á británica. Canto máis consenso haxa, mellor van as cousas. Pero non por reformar unha lei se vai solucionar a vida das persoas. Pode que si, pode que non. Non descarto que como obxectivo electoral ten a súa importancia, agora ben, ten que haber certo consenso político.

—Se hipoteticamente participase nese proceso, que modificaría?

—Eu? Sería só un voto, pouca cousa. Isto depende de forzas colectivas, de partidos, sindicatos, medios de comunicación... Unha reforma non se pode facer así, no laboratorio, nin reunir catro expertos e xa está. É unha cuestión que afecta a toda a sociedade. Hai que tomalo con forza, pero con sentidiño.

—Esta publicación é o resultado de 40 anos de historia autonómica, pero que poderemos contar dentro doutros 40?

—Espero que poidamos contar o mesmo, pero noutro grao. Hai un texto de Xan Carmona que di: «Mellores, pero non moi distintos». A min gustaríame que dentro de 40 anos fósemos mellores en servizos, en benestar, en orgullo, en capacidade de expresar o que somos, pero que non sexamos distintos, que non teñamos que cambiar na esencia. Mellores, pero non distintos sería a mensaxe para dentro de 40 anos.