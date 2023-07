Formoso pon en valor en Rianxo o papel do PSdeG na defensa da autonomía galega

CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO

Como cada ano con motivo do Día de Galicia, o PSdeG celebrou unha homenaxe en Rianxo coa que poñer en valor a figura do ilustre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O acto comezou cunha ofrenda floral e o son das gaitas tocando o himno do Antigo Reino.

A continuación interveu Tamara García, concelleira socialista membro da corporación municipal rianxeira, que deu as grazas aos asistentes e lembrou unha das célebres frases do escritor: «Se aínda somos galegos é por obra e graza do idioma».

Na mesma liña foron as declaracións posteriores do voceiro do PSdeG por Rianxo, Óscar Rial, que manifestou a necesidade de que Galicia acade máis competencias e de que «estas sexan xestionadas correctamente, poñendo como prioridade unha sanidade e unha mobilidade de calidade para os galegos».

Pola súa parte, o secretario xeral dos socialistas, Valentín González Formoso, afirmou que o 25 de xullo non só é un día para reivindicar a lingua e a cultura, se non que debe servir para facer memoria e sinalar aqueles momentos nos que o seu partido foi decisivo para conseguir unha maior autonomía para Galicia. En especial, o político sinalou dúas datas esenciais en 1936 e 1981.

A primeira por ser o ano no que o PSOE apoiou a aprobación do Estatuto de Autonomía impulsada por Castelao, e a segunda por ser o ano no que o proxecto do galeguista veu finalmente a luz cos votos a favor da súa formación. «Pero o mundo cambiou moito nestes últimos 42 anos, por iso dende o PSdeG apostamos por ter maiores competencias, a diferenza do Partido Popular, que tras 14 anos na Xunta non acadou ningunha máis», explicou González Formoso.

Avances sociais

Sobre os resultados das eleccións do pasado domingo, o líder do PSdeG afirmou que o voto da cidadanía expresou un claro «non á dereita reaccionaria, a Feijoo e a frear os avances sociais acadados durante estes cinco anos».

En canto á necesidade de pactar un goberno de coalición que conte, como mínimo, coa abstención de Junts per Cataluña, o dirixente amosouse confiado na tradición negociadora do PSOE: «O noso é o partido do diálogo, a soberanía popular expresou nas urnas a súa vontade de facer que os partidos se poñan de acordo dentro dun marco constitucional, dentro dos límites da lei pode negociarse calquera cousa».