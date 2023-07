Feijoo insiste en intentar formar Gobierno: «Sería un inmenso error que gobernasen los independentistas»

Xoán A. Soler

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado que en los primeros días de agosto, tras el recuento del voto CERA, comenzará las negociaciones con el Partido Socialista, «la segunda fuerza política», y Vox, con el fin de dar a España la «estabilidad» que «merece». Feijoo explicó que fue el propio Pedro Sánchez quien le planteó sentarse a hablar a partir del citado recuento.

El presidente del PP hizo esas declaraciones tras la ofrenda al Apóstol en Santiago, su primer acto público desde las elecciones del domingo. Al finalizar los actos oficiales, insistió en que sería «un error, un inmenso error que gobernasen los independentistas» que han retrocedido en escaños, votos y apoyos, mientras que los partidos estatales han avanzado y logrado «un resultado muy importante».

Feijoo, preguntado por la posibilidad de presentarse o no a la investidura tras la negativa del PNV a negociar, explicó que UPN y Coalición Canaria están «en la mejor disposición» para la dialogar, e insistió en que seguirá trabajando en las conversaciones con Vox y el PSOE para dar a los ciudadanos el Gobierno «que han votado».

El presidente popular subrayó que, en medio de la presidencia europea y de la negociación de la regla de gasto, es «muy importante que España mande un mensaje a Europa de que la cuarta economía de Europa no puede estar sometida a grupos y políticos unos prófugos, y otros que han dicho que no les interesa España». «A mi sí me interesa España y he recibido el mandato de las urnas de intentar conformar mayoría estable para que haya un Gobierno en España y no un desgobierno», proclamó.

El líder del PP, acompañado de su homólogo en Galicia y titular de la Xunta, Alfonso Rueda, recorrió la plaza del Obradoiro en la que tuvo que pararse en numerosas ocasiones para hacerse fotos con ciudadanos, que en distintas ocasiones le vitorearon al grito de «presidente, presidente».