Once terremotos sacoden Taboada en catro días

Captura da web do Instituto Geográfico Nacional, coa localización dos últimos sismos en Galicia

Son tremores leves, que apenas poden ser sentidos pola poboación, pero nos últimos catro días, o municipio lucense de Taboada foi o epicentro de máis dunha decena de pequenos sismos.

Segundo o Instituto Geográfico Nacional, o último tivo lugar este mesmo luns, ás 15.13 horas (hora local). Tivo unha magnitude de 1,8 na escala de Richter, e ocorreu a unha profundidade de 1 kilómetro.

Na madrugada do sábado 22, os sismógrafos rexistraron ata oito movementos con epicentro neste concello da comarca de Chantada, separados por moi pouco tempo. Todos ocorreron nun lapso de menos de vinte minutos. O primeiro produciuse ás 5.27 horas, e o último, ás 5.45. As intensidades foron, de novo, pequenas, de entre 1,5 e 2,4 na escala de Richter, e localizáronse a distintas profundidades, entre un e sete metros.

Ademais, xa se detectaran antes outros dous temores no chan de Taboada. Foron contra as dez da noite, segundo horario UTC, polo que o IGN os contabiliza como ocorridos o venres 21, pero en hora local, sucederon pasados poucos minutos da medianoite do sábado 22, con magnitudes de 1,5 e de 2,1.

A estes terremotos súmanse outros dous localizados en concellos non moi lonxanos. Houbo un de magnitude 1.7 en Nogueira de Ramuín (o sábado ás 23.38 según horario UTC, domingo ás 01.38 en hora local), mentres que o venres 21, ás 15.05 (hora local), rexistrouse un con epicentro no Saviñao, a tres kilómetros de profundidade, e magnitude 2,8, o maior dos producidos nos últimos días.