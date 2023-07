Un terremoto de magnitud 2,8 sacudió O Saviñao esta tarde

Captura de la página del Instituto Geográfico Nacional

En la tarde de este viernes se ha registrado un leve seísmo en la provincia de Lugo. Según el Instituto Geográfico Nacional, su epicentro estuvo en la localidad de O Saviñao.

El terremoto tuvo una magnitud de 2,8 en la escala de Richter. Se produjo pocos minutos después de las tres de la tarde, a las 15.05 horas (13.05 en hora UTC).

El temblor se originó a tres kilómetros de profundidad, en las coordenadas 42.6660 de latitud norte y 7.6629 de longitud oeste.

El mismo municipio ya fue epicentro de otros pequeños seísmos, como el de magnitud 2,2 registrado en la localidad de Escairón en diciembre del 2017. En aquella ocasión se produjo a 17 kilómetros de profundidad.

El alcalde de O Saviñao, Carlos Armesto, señala que algún vecino le comentó que había sentido el terremoto, pero que él mismo no llegó a notarlo. «Non creo que chegase a sentirse moito no municipio», dice. El seísmo fue percibido asimismo por algunas personas en el vecino municipio de Taboada, en la orilla opuesta del Miño. Pero el alcalde de este concello, Roi Rigueira, dice que él tampoco sintió el temblor. «Dixéronme algúns veciños que o notaron, pero eu persoalmente non sentín nada», explica.

En esta área geográfica los movimientos sísmicos se producen con cierta frecuencia, pero en su mayor parte son de baja intensidad. El más importante de los últimos años se registró en la madrugada del 21 de agosto del 2018 y tuvo su epicentro en el municipio de Taboada, cerca del límite con el territorio de O Saviñao. Este seísmo, de 3,5 grados, se sintió en numerosos lugares de Galicia.