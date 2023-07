De propiedad del clero a casa para turistas en Ribadavia

Adrián Pérez con la casita de A Coenga al fondo Cedida

En la parroquia de San Paio, en Ribadavia, existe una finca conocida como A Coenga, que entre los siglos XII y XIX perteneció a la Catedral de Santiago. Una propiedad muy deseable para el cabildo compostelano, igual que para cualquier noble de la época, por estar en la zona de O Ribeiro, conocida por su importante producción vitivinícola. Con la desamortización, fue adquirida por los tatarabuelos de Adrián Pérez Portela. Este ribadaviense de 31 años es la quinta generación de propietarios de un enclave que aparece marcado incluso en el primer mapa de la provincia de Ourense, realizado en 1856 por el cartógrafo Francisco Coello.

Tras un tiempo afincado en Madrid, la pandemia de covid espoleó las ganas de Adrián, que es diseñador de muebles, por volver a Galicia. Y lo hizo con la idea de convertir la antigua capilla de la finca en una casita. «Estaba abandonada, y yo quería un cambio, así que fue el empujón para decidir rehabilitarla. Volví en septiembre del 2020, empecé a limpiar e investigar sobre la historia de la propiedad, y durante el 2021 hicimos las obras, con idea de convertirla en una vivienda turística para sacarle una rentabilidad», explica. Así que tras habitar él mismo la casa durante unos meses, el año pasado la puso a disposición de los viajeros a través de la plataforma de alojamientos Airbnb.

«La experiencia está siendo muy buena, tiene mucha aceptación, tanto en invierno como en verano. Los huéspedes se van contentos, y yo también lo estoy. A veces la gente de zonas rurales es un poco escéptica y tiene cierta reticencia a eso de meter a desconocidos en sus casas, pero yo no he tenido ni una mala experiencia, y hay mercado, a la gente le interesan las casas con encanto y con historia», defiende Adrián. Y añade que opciones coma la suya benefician a la zona en la que se implantan: «Aquí no hay mucha oferta hotelera, así que mucha gente nos visita, pero luego se va a Ourense a dormir. De esta manera se quedan aquí, y consumen en la zona. Y como anfitrión, tú la das a conocer y les hablas de lugares que no aparecen en las guías, y a los que normalmente no irían si un local no se lo cuenta».

Además, la vivienda está ubicada en pleno Camino Miñoto Ribeiro, una ruta jacobea en recuperación. «Hoy por hoy, los peregrinos no suelen usar este tipo de alojamientos, pero el potencial está ahí. Además, cuando pasan los caminantes ven los encantos de la zona, les gusta y se quedan con ganas de volver en otro momento, con más calma, y más días, y ahí es cuando es más fácil que opten por mi casita, por ejemplo», dice Adrián, que ya ha adquirido otra vivienda en Castrelo de Miño con la idea de rehabilitarla y ofrecerla también a los viajeros interesados en el interior de Galicia.

Viviendas Airbnb en pequeños pueblos del Camino: 19 millones de ingresos en un año

Un estudio de la plataforma Airbnb ha analizado el impacto que estos hospedajes tienen en los pequeños pueblos ubicados en ocho rutas asociadas a Caminos de Santiago, en España y Portugal. En este tipo de localidades contabilizaron el año pasado más de 3.800 anfitriones, que ofrecieron unos 6.000 alojamientos y recibieron a más de 165.000 huéspedes. «Airbnb ha ido ganando popularidad como alternativa a lo largo de todas las rutas», indican desde la firma, constatando que el número de personas que ofrecen sus casas subió un 44 % en un año, y el de viajeros, un 48 %.

La edad media de esos anfitriones, revela el estudio, es de 49 años, mientras que la de los huéspedes es algo menor, de 42, aunque añaden que las rutas jacobeas atraen a un amplio rango de grupos de edad.

En cuanto al tiempo medio de estancia, se sitúa en torno a las cuatro jornadas, y la tarifa media diaria por alojamiento fue de 106 euros, con lo que la plataforma calcula unos 26 euros por persona y día, dado que lo más habitual son los grupos compuestos por cuatro personas. La Vía de la Plata sería la ruta con la tarifa más alta (alrededor de 140 euros la noche), mientras que el Camino Inglés se erige como el más accesible (80 euros por noche).

Con casi 48.500 huéspedes en un año, los alojamientos de pequeñas localidades del Camino del Norte son los más visitados, siendo el Camino Primitivo el que acumula menos alojados, unos 2.600 durante el 2022.

En total, los anfitriones de los pueblos estudiados sumaron ingresos por valor de 19,2 millones de euros, un 45 % más que en el 2021. El informe destaca que esta fórmula de hospedaje tiene, por tanto, un impacto creciente en la economía local de pequeños pueblos ubicados en los distintos caminos de Santiago.