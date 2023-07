La Xunta activará portavoces especialistas en los incendios que requieran explicaciones pormenorizadas

Imagen de archivo de un incendio en Ribadavia Santi M. Amil

Este verano la Xunta activará por primera vez la figura del portavoz de incendios. En aquellos fuegos que requieran una explicación pormenorizada habrá un agente experto en incendios forestales que informará a medios y ciudadanía sobre los datos más técnicos del suceso.

De esta manera, explica la Consellería de Medio Rural, la población podrá recibir información de primera mano sobre los incendios que afecten a la comunidad, explicada por personal cualificado, a través de técnicos procedentes de los distintos distritos forestales.

Así lo explicó el conselleiro José González en el acto de entrega de 33 vehículos todoterreno puestos a disposición de los agentes ambientales de su departamento, para ser utilizados en las tareas de prevención y extinción de incendios. Están financiados con fondos REACT-UE, habilitados por la Unión Europea en respuesta a la pandemia de covid.

La entrega tuvo lugar en Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude. Allí, el titular de Medio Rural destacó la dotación de nuevos vehículos como «unha mostra máis do compromiso do Goberno a prol da dotación de medios do seu persoal, co fin último de mellorar o servizo que se presta aos cidadáns, neste caso no eido forestal».