Natividad Martínez y su hermano Juan, ambos sobrinos de Julio Martínez Arias, deportado y gaseado en un campo nazi en 1941. Los documentos y cartas de su tío van a ser donamos al Arquivo do Reino de Galicia

«Ayer me pasé el día llorando como un niño, esto me consoló bastante, pues veo que mi familia es feliz. La carta de mis tías me dio grandes ánimos en medio de lo disgustado que