Las 23.000 hectáreas ardidas hace un año en Valdeorras y O Courel se recuperan a ritmo «normal» tras un daño «xeralmente baixo» en los suelos

Estado dunha zona ardida o ano pasado no Courel e fotografada neste mes de xuño Cristina Fernández

Las huellas de los grandes incendios que hace un año cabalgaron por O Courel y Valdeorras aún es claramente visible. A simple vista se observan terrenos oscurecidos por el fuego y árboles secos en muchos puntos. Pero también pueden verse muchas zonas que han empezado a pintarse de verde, con la recuperación de parte de su vegetación.

Cristina Fernández, investigadora del Centro de Investigación Forestal de Lourizán que se encarga de la evaluación y recuperación de las zonas ardidas, apunta que la evolución de la mayor parte de las 23.000 hectáreas afectadas por estos fuegos está siendo la normal: «A matogueira, como é lóxico, recupera antes, e estao facendo a un ritmo normal, o esperable. As zonas arboradas, obviamente, tardan máis».

Explica la experta que incendios tan virulentos y de extensión tan grande como los de julio pasado «deixan un impacto moi grande no territorio a nivel paisaxístico e visual, pero iso non quere dicir que teñan que ser especialmente agresivos co solo». De hecho, en este caso, las propias características que favorecieron que las llamas devorasen hectáreas y hectáreas contribuyeron a que la superficie del terreno no resultase muy afectada: «Foron incendios moi rápidos, correron moito e moi de présa polo terreo, iso dificultou moito os traballos de extinción, pero ao tempo favoreceu ao solo, porque para que o lume afecte o chan as chamas teñen que estar moitas horas activas no mesmo punto, para que o calor vaia penetrando. E neste caso, iso non se deu na maior parte das zonas».

El fuego que consumió 12.800 hectáreas en O Courel alcanzó velocidades nunca vistas mónica p. vilar / carlos cortés

Así las cosas, el daño causado en el suelo por estos fuegos de dimensiones poco usuales en Galicia «foi en xeral baixo». Con todo, el equipo de Lourizán sí intervino en algunas áreas muy concretas, en las que determinaron que podría haber más riesgo de escorrentía. Se empleó la técnica del mulching, consistente en esparcir paja sobre el suelo para generar una cubierta vegetal que proteja la superficie, evitando arrastres y reduciendo el riesgo de erosión. «Funcionou, porque non detectamos grandes problemas de escorrentía e erosión nin sequera nesas zonas de máis risco», revela Fernández.

Oportunidad de cambio

En la mayor parte de la superficie afectadas, sin embargo, no hubo ni hay que intervenir. Las zonas de matorral, por ejemplo, ya se están recuperando por sí solas, «a vexetación xa está facendo por si soa o seu papel». Y en muchas de las arboladas lo que se está llevando a cabo son trabajos de retirada de la madera quemada. Con todo, Cristina Fernández destaca que ahora, un año después del paso de las llamas, es un buen momento para reflexionar y aprovechar la oportunidad de cambio que se abre tras el fuego: «É o momento de pensar qué e cómo queremos que sexan esas zonas que arderon. Queremos deixalas recuperar de maneira natural e que volvan ao que tiñan antes do incendio? Ou queremos modificar a paisaxe, facer un cambio de especies, modificar o tipo de árbores...?», apunta.

Sería, por tanto, tiempo de planificar. De estudiar qué especies podrían ser viables en cada zona, qué podrían aportar, o hacia qué paisaje se quiere ir, siempre dentro de las posibilidades que dé el terreno. Un trabajo que implicaría tanto a la Administración como a los distintos propietarios de terrenos afectados. «Non é fácil, hai que poñer de acordo a moita xente, pero sería o ideal», apuntala la experta.