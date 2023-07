Empresarios y Xunta critican la «actitud censurable» del comisionado del corredor atlántico al cancelar el encuentro

El comisionado para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, con el entonces delegado del Gobierno, José Miñones, en la única visita que hizo a Galicia, el pasado 7 de marzo Marcos Míguez

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Xunta han criticado este martes la «actitud censurable» del comisionado del Gobierno para el corredor atlántico al posponer el encuentro con los empresarios gallegos para conocer de primera mano los planes y previsiones del Ejecutivo central en relación a esta infraestructura.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, lamentó que «por cuarta vez» el comisionado haya cancelado la reunión con los empresarios de Galicia, lo que, a su juicio, supone una actitud «censurable», al poner de excusa un «acto partidista» que llevará a cabo Pedro Sánchez durante la campaña.

Para Vázquez, se trata de una «disculpa peregrina» ya que es un «acto de partido», cuando el comisionado del corredor atlántico es una persona con dedicación exclusiva que cobra un sueldo público para potenciar e impulsar la infraestructura.

«Tras seis meses desde su nombramiento, no vemos avances y vemos oídos sordos del comisionado de las demandas de los empresarios, de la Xunta y de la sociedad. Y una vez más nos sorprende y nos decepciona este plantón por cuarta vez», añadió Vázquez en declaraciones a los medios de comunicación, subrayando que todavía no se han presentado proyectos ante la Unión Europea para obtener fondos comunitarios para el corredor atlántico. Una situación que «merece unha explicación, e que a día de hoxe non se ten».

Cuarto plantón del comisionado del Corredor Atlántico a la Confederación de Empresarios de Galicia X.G.

Cuatro meses de espera

En la misma línea se ha pronunciado la CEG, que lamentó en un comunicado que el comisionado haya pospuesto el encuentro. El presidente de los empresarios gallegos, Juan Manuel Vieites, propuso el día 28 de julio como posible fecha para el encuentro, que sigue sin celebrarse.

«Los retrasos no son adecuados ni admisibles, máxime cuando desde la CEG llevamos desde marzo reclamando esta cita. Debemos señalar que José Antonio Sebastián sí se ha reunido con otras organizaciones en diversas regiones y sí ha acudido a otras citas», señaló Vieites.

Para la Confederación de Empresarios de Galicia, el hecho de que en España se vivan prácticamente todos los años procesos electorales no puede condicionar la acción de gobierno, y «mucho menos el desarrollo de proyectos estratégicos de país».

«Del éxito en la implementación del corredor atlántico como una ruta de transporte eficiente y sostenible en Europa dependemos todos y nos beneficiaremos todos. Por tanto, es compromiso y deber de todos. No podemos perder de vista este objetivo estratégico», añadió Vieites.