Rueda ejercerá como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol

Alfonso Rueda, en los actos de la Traslación del Apóstol XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ejercerá por primera vez como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol que se celebrará en Santiago el próximo 25 de julio, Día de Galicia.

Será la segunda vez que el presidente asuma ese papel, la anterior fue en la traslación de los restos del Apóstol, el 30 de octubre del año pasado. En ambos casos, por encargo del rey Felipe VI.

El monarca había presidido personalmente las anteriores cuatro ofrendas, pero lo habitual es que Casa Real designe a un delegado para le represente. La responsabilidad ha recaído en los predecesores de Rueda en la presidencia -Alberto Núñez Feijoo, Emilio Pérez Touriño y Manuel Fraga-, también en los presidentes del Parlamento de Galicia o en otros miembros de la familia real. También han sido delegados regios los alcaldes de Santiago. Pero esa posibilidad no es posible este año porque la actual regidora, Goretti Sanmartín, ha anunciado que no acudirá a la Ofrenda aunque sí participará en los actos institucionales del 25 de julio. La decisión de Sanmartín tiene un precedente en el exalcalde Martiño Noriega, de Compostela Aberta, que tampoco acudía a los actos religiosos.

La decisión de Sanmartín ha sido criticada tanto por el PSOE como por el PP. El portavoz socialista, Gonzalo Muiños, consideró que la Ofrenda es «un acto institucional e social» que trasciende lo religioso y « forma parte da idiosincrasia da propia cidade». Muiños lamentó que Sanmartín «non entenda que é alcaldesa de todas e todos os veciños». La crítica de los populares también fue en esa línea, el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, criticó que Sanmartín parece no haber asumido que ya no es «a cidadá Goretti, senón a alcaldesa de todos».

Por su parte, Sanmartín consideró las críticas como «polémicas artificiais» y señaló que «imos estar cumprindo a máxima representación, como nos corresponde, en todos os actos do 25 de xullo (...) e simplemente non estaremos no momento en que existe unha celebración de carácter relixiosa (...) Iso é algo entendible e que todo o mundo vai respectar».