La defensa de Ana Sandamil, condenada por matar a su hija Desirée, alega que uno de los miembros del jurado estaba bebido y fumado

Ana Sandamil, en el juicio celebrado en Lugo por la muerte de su hija Desirée Óscar Cela

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acogido este lunes la vista de apelación contra la condena a prisión permanente revisable de Ana Sandamil, a la que un jurado popular declaró culpable de matar de forma consciente a su hija Desirée, de 7 años, en mayo del 2019.

La defensa de Sandamil, que recurrió la condena, ha alegado que uno de los miembros que componían el jurado pudo haber estado bajo los efectos del alcohol y las drogas en el momento de deliberar, y también que el tribunal popular no valoró de forma correcta el estado mental de la acusada, ya que entendió que en el momento del crimen sabía lo que hacía. Por ello, ha solicitado que se le aplique a su defendida la eximente completa o «al menos una eximente incompleta», o bien que se vuelva a repetir el juicio por falta de motivación.

El letrado de la condenada se refirió a una información periodística, publicada por el diario El Progreso, en la que una de las personas que formaban el jurado aseguraba que otro de los miembros consumió alcohol y marihuana durante las deliberaciones y las votaciones, y no comprendía lo que votaba. «Esto vulnera los derechos de mi defendida», señaló.

Respecto al estado mental de la procesada durante el crimen, la defensa entiende que la interpretación del tribunal popular al considerar que Sandamil podía comprender la gravedad de lo que hacía no casa con el informe pericial que hablaba de un trastorno psicótico. «El jurado debe valorar las pruebas, pero no puede valorar directa y personalmente el estado mental de la acusada», argumentó, argumentando que Sandamil «se encontraba bajo clínica psicótica en el momento de los hechos, probablemente con un brote psicótico en su fase más aguda».

Ni la Fiscalía ni las acusaciones particular y popular comparten estos argumentos, por lo que las tres han pedido que se mantenga la prisión permanente revisable que dictó la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo el pasado mes de marzo, en base al veredicto del jurado.

Estos son los seis gallegos condenados a prisión permanente revisable P. V.

Así, el fiscal consideró que el veredicto emitido en el mes de marzo está «bien fundamentado» y que las «posibles atenuantes o eximentes fueron rechazadas por el jurado basándose en las pruebas practicadas».

La acusación particular, por su parte, arguyó que el informe psiquiátrico referido por la defensa fue descartado por el suceso al no corresponder a fechas cercanas al suceso. Entiende que los forenses fueron «claros, porque dicen que hay un trastorno» que solo se manifestó en que Sandamil consideraba en los meses previos al suceso que en su entorno le tenían manía: «¿Qué tiene que ver eso con que mate a su hija?», se preguntó el representante. Ya respecto al supuesto problema con uno de los miembros del jurado, la acusación particular apuntó que «en el acta del veredicto no se refleja incidencia alguna», por lo que «no puede pretenderse dar por probado algo por una noticia de prensa». Defendió, además, que en esta ocasión el veredicto «está plenamente motivado», después de que la falta de motivación del emitido en febrero del 2022 obligase a repetir el juicio por el crimen de la pequeña Desirée.

La letrada de la Fundación Amigos de Galicia que ejerce como acusación popular también defendió que la encausada no presentaba en el momento del crimen «ninguna afectación de las capacidades, puesto que ella era consciente de sus actos y quiso hacerlo, hubo voluntad y consciencia».