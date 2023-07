El 061 denuncia otra veintena de ruedas picadas en ambulancias este sábado, pese a no ser jornada de huelga

Una ambulancia con una pintada fotografiada durante las protestas de este jueves XOAN A. SOLER

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 asegura que este sábado las ambulancias del 061 volvieron a sufrir sabotajes, pese a no tratarse de una jornada de huelga en el sector, como si lo fueron el jueves y el viernes, días en los que se contabilizaron un total de 82 vehículos con daños en sus ruedas, y otros actos vandálicos, como pintadas o cinturones de seguridad cortados, según información de la misma fundación.

El 061 ha remitido un comunicado informando de que entre las 00.00 y las 23.59 horas de este sábado se registraron pinchazos en las ruedas de veinte ambulancias asistenciales con base en los municipios de Ordes, Sada, Tomiño, Vimianzo, Vilalba, Santiago, Carballo, Pontevedra, O Porriño, Baiona, A Coruña (en cuatro ocasiones) y Vigo (en seis ocasiones). Afirman que todos los vehículos se sustituyeron «no menor tempo posible» y prestaron asistencia sanitaria «con normalidade».

La fundación pública ha insistido en «condenar firmemente as sabotaxes» y ha vuelto a pedir un «comportamento responsable» durante la negociación del convenio colectivo para el sector del transporte sanitario urgente y no urgente de Galicia, destacando que se trata de un asunto «estritamente privado das empresas do sector e das organizacións sindicais» que debe ser «compatible co respecto aos bens e ás persoas».

Esas discrepancias en torno a las condiciones laborales del sector han dado lugar a la convocatoria de cinco días de huelga por parte de los sindicatos. Este jueves y viernes (6 y 7 de julio) se llevaron a cabo los primeros paros, que está previsto repetir los días 19, 20 y 21 de julio.

Paro del sector de las ambulancias en Galicia para mejorar sus condiciones: «Traballamos low cost» La Voz

Los trabajadores del transporte sanitario gallego reclaman mejoras laborales como la reducción de la jornada, así como subidas salariales ante la pérdida de poder adquisitivo por el aumento del IPC. También hacen especial hincapié en la necesidad de aumentar el número de efectivos y de vehículos. Actualmente cifran en alrededor de 2.000 los trabajadores del sector en Galicia, y las centrales sindicales estiman que serían necesarios entre un 30 y un 40 % más, ante el aumento en el número de servicios, con ambulancias que, aseguran, atienden más de veinte servicios diarios.

Además de las cinco jornadas de paro, los sindicatos han convocado movilizaciones en los centros sanitarios, y una manifestación el próximo miércoles 12 de julio, salvo que antes se alcance un acuerdo con la patronal.